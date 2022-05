Leben und arbeiten wie vor 1500 Jahren

Teilen

Staunen über alte Kunst: Die Besucher nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und selbst auszuprobieren. © Kürzl

Für den Förderverein Stadtmuseum gehört es zum guten Ton, sich am Internationalen Museumstag zu beteiligen. Das geschah zwar im Vergleich zu den Vor-Corona-Veranstaltungen jetzt in etwas abgespeckter Form.

Germering – Doch das schöne Wetter lockte immer wieder Besucher in das Stadtmuseum selbst und auf die Wiese hinter dem Rathaus. Dort hatte sich die Gruppe „Nors Farandi“ aufgebaut, die sich auf die Darstellung von historischem Handwerk in den Gewändern jener Zeit spezialisiert hat – vor allem aus dem sechsten und siebten Jahrhundert nach Christi.

„Alles handgemacht.“ Was heutzutage schon einer besonderer Erwähnung bedarf, war früher Alltag. Wie mühsam und zumindest zeitaufwendig das war, erklärt Peter Böhnlein, selbst gelernter Weber, an diesem Tag nicht nur einmal: Für einen gut eineinhalb Meter langen Teppich konnten das schon mal zwei, drei oder auch vier Wochen sein.

„Das kam darauf an, wie die Menschen Zeit hatten“, erklärt er. Man habe nicht ständjg am Webstuhl gesessen, und es gab auch eine Arbeitsteilung: „Zehn Leute waten am Spinnrad, einer hat das verwebt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Webstuhl, an dem Böhnlein seine Kunst vorführt, ist jenen nachempfunden, mit denen bis ins zwölfte Jahrhundert gearbeitet wurde. An Abdrücken und anhand von Standspuren könne man doch ganz gut nachvollziehen, wie diese Geräte ausgesehen haben, stellt Böhnlein eine Verbindung zur Archäologie her.

Gleichzeitig verkörpert er selbst vorige Jahrhunderte, Seine Hose etwa passt wie angegossen. Als er von einen Besucher darauf angesprochen wird, meint Böhnlein augenzwinkernd; „Stretch und passgenau ist keine Erfindung der Neuzeit,“ Man sollte das Wissen und die Errungenschaften früher Jahrhunderte wieder besser wertschätzen, findet er.

Und so kann auch Claudia Fischer damit punkten, dass Nachhaltigkeit und der pflegliche Umgang mit Natur und vorhandenen Möglichkeiten zum Leben früherer Tage wie selbstverständlich dazu gehörten. Nicht nur, dass sie an einem Schautisch über Urgetreidesorten informiert.

Sie serviert auch immer wieder frisch über dem Feuer gebackenes Fladenbrot. Die Besucher greifen gerne zu. „Frisch gemacht schmeckt einfach besser“, lacht Fischer. Erleben und Nachempfinden früherer Zeiten mache ihr großen Spaß. „Deshalb bin ich gerne beim Museumstag dabei“, sagt sie.

Zeitgleich zu den Vorführungen und Gesprächen auf der Rathauswiese hatte auch das nur wenige Meter entfernte Stadtmuseum „Zei+Raum“ seine Pforten geöffnet. Bei drei Führungen hatten die Besucher ausgiebig Gelegenheit, sich über die Arbeit des Museums und seine Ausstellungsstücke zu informieren. (Hans Kürzl)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.