Lernsoftware soll Lehrer entlasten

Von: Klaus Greif

Teilen

Lernen mit Tablets. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Stiftung Digitale Bildung reagiert auf die aktuelle Bildungsmisere. Eine neue Software wird getestet.

Germering – Die vom früheren Docuware-Geschäftsführer Jürgen Biffar und seiner Ehefrau Michaela Wienke ins Leben gerufene Stiftung Digitale Bildung sieht im verstärkten Einsatz von digitalen Lehrwerken einen wichtigen Lösungsbaustein der aktuellen Bildungsmisere. Die Stiftung hat selbst die Lernsoftware Brainix entwickelt, die aktuell unter anderem auch am Gymnasium Puchheim eingesetzt und getestet wird.

Schulbarometer

Die Stiftung reagiert mit ihrem Vorschlag auf das im Januar veröffentlichte Schulbarometer. Demnach sagen fast 80 Prozent der Schulleitungen in Deutschland, dass sie nicht allen Kindern und Jugendlichen die benötigte Unterstützung beim Lernen bieten können. Hauptursache ist der Lehrkräftemangel, an dem sich nach Experteneinschätzung auf absehbare Zeit nichts ändern wird. Der Einsatz von Lernsoftware könne der Stiftung zufolge Lehrkräfte von Routinetätigkeiten entlasten. Diese könnten sich so wieder stärker auf die individuelle Förderung der Schüler fokussieren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Monitoring

Aus Sicht der Stiftung Digitale Bildung können jedoch gerade in den Klassenstufen fünf bis zehn durch Einsatz ganzheitlicher digitaler Lehrwerke, die sowohl die Stoffvermittlung und Übungen als auch ein kontinuierliches Monitoring umfassen, die Lehrkräfte wirksam entlastet werden. Die Digital-Stiftung hat zum Konzept ganzheitlicher digitaler Lehrwerke das Handbuch „Digitale Transformation des Lernens“ vorgelegt.

Jürgen Biffar kommentiert diese so: „Digitale Lehrwerke können in Kernfächern wie Mathematik und Englisch sehr gut die Aufgabe der grundlegenden Kompetenzvermittlung übernehmen.“ Dann können sich die Lehrkräfte auf die Vertiefung und Erweiterung des Wissens sowie die individuellen Anforderungen der Lernenden konzentrieren. Durch diese Entlastung würde die Attraktivität des Lehrberufs auch für Studierende wieder steigen, ist sich Jürgen Biffar sicher.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.