Lieblingsläden zeigen historische Fotos

Von: Klaus Greif

Stellten die Fotoaktion der Lieblingsläden vor (v.l.): Verena Thumann (Schuh & Leder Thumann), Jürgen André (Wirtschaftsverband), Katrin Schmidt (Wirtschaftsverband, Buchhandlung Lesezeichen), Maik Horbas (Cewe), Maria Mages (Feinkost Mages), Michaela Steinmeyer (Reisebüro lets-travel.net), Annett Zimmermann (Vinothek Berry), Alfred Fast (Bistro Enoteca), Helen Hoff (Lesezeichen), Marcus Guckenbiehl (Stadtarchivar, Fritz Drexler (Heimatverein) und Werner Eißfeldt. © mm

Die Germeringer Lieblingsläden starten im Januar eine besondere Aktion: In den Schaufenstern werden historische Fotos von den Standorten der Geschäfte gezeigt. Der Münchner Merkur wird die Aufnahmen zeitgleich in einer Serie veröffentlichen. In den Räumen der Firma Cewe, die die Aktion unterstützt, wurde das Projekt jetzt vorgestellt.

Germering – Vor fünf Jahren haben sich im Wirtschaftsverband 22 Geschäfte und Unternehmen zusammengeschlossen, um gemeinsam für das Einkaufen und Genießen in Germering zu werben. Die Germeringer Lieblingsläden waren aus der Taufe gehoben. Dieses Jubiläum sollte gebührend gefeiert werden, berichtete Katrin Schmidt jetzt bei der Vorstellung der Fotoaktion in den Räumen von Cewe. Weil das wegen der Pandemie aber schlecht planbar gewesen sei, sei die Idee mit der Ausstellung historischer Fotos aufgekommen.

Hintergrund war laut Katrin Schmidt der Gedanke, dass das Interesse an der Stadtgeschichte nach wie vor sehr groß sei. Sie werde oft gefragt, warum in Germering die Geschäfte so weit verteilt sind und warum es keinen historischen Ortskern gibt, wo man einkaufen kann. Mit Hilfe von alten Aufnahmen könne man die Veränderung im Stadtgebiet vor allem in den vergangenen 50 Jahren gut aufzeigen.

Bei der Suche nach geeigneten Fotos habe sie vor allem Unterstützung durch Fritz Drexler, Vorsitzender des Heimatfördervereins, und Werner Eißfeldt erfahren – Eißfeldt verfügt über ein umfangreiches Archiv historischer Fotos. Auch Stadtarchivar Marcus Guckenbiehl war laut Katrin Schmidt begeistert von der Aktion und hat zahlreiche Fotos beigesteuert.

Um die über 30 Fotos, die letztlich zusammengekommen sind, gebührend in Szene zu setzen, haben die Initiatoren professionelle Unterstützung gesucht und gefunden. Der Fotoendfertiger Cewe hat die historischen Aufnahmen reproduziert und mit einem optisch auffallenden Hintergrund versehen. Cewe-Geschäftsführer Mike Horbas: „Wir waren sofort begeistert von der Idee und haben direkt zugesagt, die Germeringer Lieblingsläden beim Druck dieser wertvollen Aufnahmen voll zu unterstützen.“ Das Unternehmen hat die kompletten Druckkosten übernommen.

