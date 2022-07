Linienbus rollt Hang hinab und bleibt an Baum im Kreisverkehr hängen

Von: Thomas Steinhardt

Der Linienbus blieb auf dem Kreisverkehr hängen. © Polizei

Ein Linienbus hat sich am Donnerstag in Germering selbstständig gemacht. Er blieb an einem Baum in einem Kreisverkehr hängen.

Germering - Der 50-jährige Busfahrer hatte gegen 14 Uhr vergessen, die Handbremse seines Mercedes-Linienbusses anzuziehen, berichtet die Polizei. Der am Bahnhofplatz hangabwärts abgestellte Bus machte sich selbständig und rollte auf den Kreisverkehr an der Unteren Bahnhofstraße. Dort kollidierte er mit einem Baum.

„Zum Glück kam in dem Moment kein anderes Fahrzeug“, heißt es im Bericht der Polizei Germering. Der Gesamtschaden an Bus und Kreisverkehr wird mit rund 33 000 Euro angegeben. Der Baum musste gefällt werden. Der Busfahrer zog sich bei dem vergeblichen Versuch, in den Bus zu gelangen und doch noch die Bremse zu betätigen, leichte Verletzungen zu.

