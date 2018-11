Machbarkeitsstudie zu Volksfestplatz-Umbau

Die Asphaltwüste Volksfestplatz soll nicht so bleiben, wie sie ist. Darin sind sich Oberbürgermeister Andreas Haas und die Mitglieder des Umwelt-, Planungs- und Bauausschusses einig.

Germering – Was mit dem Platz geschehen soll, ist allerdings noch unklar. Die Stadt gibt deswegen eine Machbarkeitsstudie in Auftrag. Vorab soll allerdings ein Bodengutachten durchgeführt werden. Weil der Platz in den 50er- und 60er-Jahren als Hausmüll-Deponie genutzt wurde, werden schlimme Belastungen befürchtet. Sollte das Schlimmstmögliche eintreten und die Beseitigung zu aufwändig sein, so Rathaus-Chef Haas, werde man die Machbarkeitsstudie wohl nicht durchführen lassen.

Vorgabe soll sein, dass der Platz auch künftig der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Wie bisher, soll man dort parken können, auch der Wochenmarkt bleibt am Volksfestplatz. Außerdem muss die Zufahrt zum Kindergarten Kleiner Muck weiter möglich sein.

Ziel der Umgestaltung ist, der Verwaltung zufolge, ein ökologischer Beitrag zum Klimaschutz und eine Neugestaltung der Grünordnung. kg