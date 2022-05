Mädchen erhalten beim Drucker-Spezialisten Einblicke in Beruf

Girls’ Day bei GeBe Elektonik und Feinwerktechnik: Vier Schülerinnen hatten die Gelegenheit, in einen technischen Beruf reinzuschnuppern. © mm

Vier Schülerinnen waren einen Tag lang beim Thermodrucker-Spezialisten GeBE Elektronik und Feinwerktechnik zu Gast.

Germering – Für alle war es der erste Girls’ Day, für GeBE bereits der 19. in Folge. Doch auch für den Gastgeber ist dieser Tag immer wieder spannend, wie das Unternehmen mitteilt. Zumal sich Sandra Pabst, Geschäftsführerin und Mitinhaberin des Familienunternehmens, erstmalig einer neuen Aufgabe gegenüber sah:

Drei der vier Angemeldeten kamen zu ihr, um mehr zum diesjährigen Girls’ Day-Thema „Ich werde Chefin“, zu erfahren.

Nach einem gemeinsamen Firmenrundgang genoss eine Schülerin das klassische Technik-Schnuppern bei GeBE. Dazu gehört das Bestücken und Löten einer elektronischen Schaltung, in diesem Jahr einer LED-Taschenlampe mit farbiger Blinkfunktion und USB-Anschluss. Die übrigen drei Girls erfuhren im direkten Austausch mit Sandra Papst, was hinter dem Familienunternehmen GeBE steckt und wie der Alltag der Chefin konkret aussieht.

„Unternehmerin zu sein bedeutet, nach eigenen Vorstellungen gestalten zu können und auch gewisse Freiheiten zu erleben“, erklärte ihnen Sandra Papstes. Es heiße aber auch in erster Linie, an sieben Tagen der woche jeweils 24 Stunden für das Unternehmen in der Verantwortung zu stehen. Da brauche man Durchhaltevermögen und müsse die eigene Person schon öfter mal hinten anstellen. Es sei ihr ganz wichtig gewesen, den Schülerinnen beide Perspektiven aufzuzeigen, resümiert die Geschäftsführerin.

Beim abschließenden Entwerfen und Fräsen eines Werkstückes kamen die vier Schülerinnen am Nachmittag wieder zusammen. Ein Metall-Schlüsselanhänger wurde individuell gestaltet und von allen gerne als Andenken an einen aufschlussreichen Tag mit nach Hause genommen.

GeBE engagiert sich der Mitteilung zufolge Jahr für Jahr dafür, dass die Teilnehmerinnen am Girls‘ Day möglichst viel an persönlicher Erfahrung mitnehmen. „Unser Ziel ist es, die Girls nachhaltig zu erreichen. Wir erfahren ja nie, für welchen Werdegang die Mädchen, die bei uns zu Gast waren, sich letztlich entscheiden,“ erklärt Sandra Papst. GeBe hoffe immer sehr, dass es einen Teil dazu beitragen konnte, ein fortdauerndes Zutrauen zu Neuem, Unbekannten zu wecken oder sogar, die Affinität zu einem technischen Beruf an die Oberfläche zu holen.

Umso schöner sei es, wenn das bereits vor Ort geschieht. In diesem Jahr habe sich die Teilnehmerin des Praxis-Schnupper-Teils besonders über ihr Arbeitsergebnis gefreut. Sie möchte sich schon bald um einen Praktikumsplatz bei dem Thermodrucker-Hersteller kümmern.

Auch die „Ich werde Chefin“-Teilnehmerinnen waren zufrieden mit dem umfangreichen Input zu den vielen alltäglichen Aufgaben und ehrenamtlichen Tätigkeiten der GeBE-Chefin.

Bei GeBE arbeiten etwa zu 50 Prozent Frauen, viele davon in der Technik – von der Entwicklung über die Produktionsplanung bis hin zur Fertigung. Der Familienbetrieb versichert, dass er dafür immer den Wunsch nach möglichst guter Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Auge behalte.

