Mahatma-Gandhi-Platz soll das Stadtbild in Freiham prägen

Von: Sascha Karowski

Der neue Stadtteil Freiham entwickelt sich sukzessive. Der Mahatma-Gandhi-Platz bildet das Zentrum und den optischen Einlass ins Quartier. visualisierng: Isaraia projektentwicklung © mm

In Freiham entsteht sukzessive eine Kleinstadt: 25 000 Menschen sollen in direkter Nachbarschaft zu Germering wohnen, wenn 2040 alles fertig ist.

Freiham – Das 250 Fußballfelder große Gebiet teilt sich in zwei Bereiche: Das Gewerbeareal südlich der Bodenseestraße wird seit 2005 realisiert. Für den Wohnstandort im Norden, zu dem auch ein Landschaftspark und ein Schulcampus gehören, war 2016 Baubeginn.

Das Stadtteilzentrum ZAM an der neuen S-Bahn-Haltestelle soll das Gewerbe im Süden und das Wohnen im Norden miteinander verbinden. Der Stadtrat befasst sich im Bauausschuss am 3. Mai mit der provisorischen Gestaltung der Oberflächen rund um den Mahatma-Gandhi-Platz. Dort entsteht das Herz des künftigen Stadtviertels. Auf 10 000 Quadratmetern wird ein stadtbildprägendes Wohn-Hochhaus errichtet. Die Fassaden sind aus Naturstein, farbigem Sichtbeton, Holzelementen, Putz- und Glasflächen sowie hohen Rundbögen. 27 000 Quadratmeter Verkaufsflächen in vier Gebäuden sollen die Arkaden verbinden.

Das neue Zentrum des Viertels bildet nicht nur den optischen Einlass ins Quartier. Es soll ein lebendiger Marktplatz werden. Das Waren- und Dienstleistungsangebot entspricht zwar dem eines Einkaufszentrums, die Eingänge zu den Läden liegen aber außerhalb. Das soll der Belebung des Platzes dienen. Durch die Kombination von großzügigen Schaufensterfronten und prägenden Arkaden vor den Gebäuden soll ein offenes Einkaufen ermöglicht werden.

Auf dem Areal nördlich des S-Bahnhofs Freiham werden jedoch nicht nur Gewerbeflächen, sondern auch rund 500 Wohnungen errichtet, darunter Apartments für Studenten, ein Hotel, Büro- und Praxisflächen sowie Einzelhandel und Gastronomie. Im Herbst 2024 können die Räumlichkeiten des Stadtteilzentrums dann voraussichtlich bezogen werden.

BA-Chef Sebastian Kriesel (CSU) sagt, es sei „wichtig und gut, dass das Zentrum von Freiham jetzt mit dem öffentlichen Platz hergestellt wird“. Allerdings müssten planerisch noch Probleme gelöst werden. So sei die Querung der stark befahrenen Bodenseestraße zum S- und Busbahnhof nur über eine Ampel möglich. „Dies ist schon jetzt mit dem Bildungscampus und über 2000 Schülern eine Herausforderung.“

