Mann fährt trotz Fahrverbot mit seinem Auto zur Polizei

Von: Thomas Steinhardt

Das Emblem auf Autos der PI Germering. © tog

Ein 59-Jähriger ist ohne Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren. Jetzt gibt´s Ärger.

Germering - Der 59-jährige Gilchinger kam am Mittwoch (5. Juli) zur Wache der Polizeiinspektion Germering. Wie sich bei der Sachbearbeitung in anderer Angelegenheit herausstellte, bestand gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot. Auf das Fahrverbot angesprochen, gab der Gilchinger an, dass er mit der S-Bahn gekommen sei, berichtet die Polizei.

Als der Mann die Polizeiinspektion verließ, beobachteten die Beamten aber, wie er auf dem Parkplatz der Inspektion in seinen Seat einstieg und wegzufahren wollte. Die Beamten reagierten sofort und hinderten den 59-Jährigen daran, die Fahrt anzutreten. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Zusätzlich stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

