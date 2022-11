Martinsbühne meldet sich mit Komödie zurück

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Martinsbühne zeigt ab dem 18. November eine turbulente Komödie. © mm

Germering – Die Martinsbühne meldet sich aus der Corona-Pause zurück. Die neue Spielsaison wird am Freitag, 18. November, mit der turbulenten Komödie „Altwerden ist nichts für Feiglinge“ eröffnet.

Darum geht’s: Der ehemalige Busfahrer und Witwer Hugo lebt mitten in München. Nach dem Tod seiner Frau hat er vor ein paar Jahren noch einmal unverhofft das Glück gefunden. Sylvie heißt die späte Liebe, mit der er in der Wohnung seines Stiefsohns Peter lebt. Da der rüstige Rentner zwar ein lebenslanges Wohnrecht für das Apartment hat, dieses jedoch nur für ihn allein gilt, darf Peter nichts von Sylvies Existenz wissen. Das aufrecht zu erhalten, wird schwierig.

Die Besucher des Stücks können sich auf ein Wiedersehen mit den bekannten Schauspielern der Martinsbühne freuen. Jutta Freund, Irene Thebing, Franz Unterreitmeier und Oliver Kübrich sind in den Hauptrollen zu sehen.

Nach der Premiere wird das Stück noch am 19., 20., 25. und 26. November gespielt. An den Samstagen geht’s um 19.30 Uhr los, am Sonntag wird um 16.30 Uhr gespielt. Einlass ist immer 90 Minuten vor Beginn. Für einen Bewirtung ist gesorgt. Karten zu zwölf Euro gibt es ab sofort beim SW-Kartenservice, Telefon (089) 8 94 90 15.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.