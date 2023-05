Direktor des Max-Born-Gymnasiums wechselt nach Mittelfranken

Von: Klaus Greif

Das Germeringer Max-Born-Gymnasium. © Weber

Das Max-Born-Gymnasium (MBG) verliert seinen Direktor. Robert Christoph ist zum Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Unterfranken ernannt worden und leitet ab dem 1. August das Wirsberg-Gymnasium Würzburg.

Germering – Im Februar 2009 hat Robert Christoph die Leitung des Max-Born-Gymnasiums übernommen. Er folgte auf Barbara Loos, die damals nach 21 Jahren als MBG-Leiterin in den Ruhestand ging. Dass Robert Christoph nach über 14 Jahren die Schule verlässt und in Würzburg eine neue Aufgabe übernimmt, erklärt er so: „Im Kern geht es bei meiner Entscheidung darum, dass ich in meinen letzten Dienstjahren noch einmal eine neue Herausforderung annehmen möchte, bei der ich die vielfältigen positiven Erfahrungen, die ich am MBG sammeln durfte, einbringen und für andere Schulen nutzbar machen kann.“

Als Ministerialbeauftragter für Unterfranken werde er für etwa 35 staatliche Gymnasien und weitere Schulen in anderer Trägerschaft – unter anderem kirchliche Schulen, Waldorfschulen, Landschulheime und ein Bayernkolleg – zuständig sein. Ministerialbeauftragte für Gymnasien, es gibt bayernweit neun, dienen Christoph zufolge als Bindeglied zwischen Schule und Kultusministerium. Sie beraten und unterstützen die Schulen in ihrem Bezirk, etwa in den Bereichen Schulentwicklung und Unterrichtsqualität.

Robert Christoph verlässt zum Ende des Schuljahres das Max-Born-Gymnasium. © andrea-stoelzl.de

Der in München lebende Lehrer für Latein, Deutsch und Italienisch gibt zu, dass es im sehr schwerfalle, „die wunderbare Schulgemeinschaft des Max-Born-Gymnasiums zu verlassen“. Er sei vierzehneinhalb Jahre mit viel Herzblut und vollem Einsatz Schulleiter am Max-Born-Gymnasium gewesen. Er freue sich aber auch schon sehr auf die neue, sehr verantwortungsvolle Aufgabe als Ministerialbeauftragter. Seine Ehefrau Monika Christoph, sie leitet das Gymnasium Puchheim, wird nicht mit nach Würzburg gehen. Robert Christoph: „Wir werden eine Lösung finden.“

Die Schulgemeinschaft hat der scheidende MBG-Direktor am Montag über den bevorstehenden Wechsel informiert und seine Entscheidung erklärt. Ein Wechsel sei natürlich immer ein großer Einschnitt. Er sei sich aber sicher, dass der gute Geist und das von Freundlichkeit, Menschlichkeit und Respekt geprägte Schulklima am Max-Born-Gymnasium bleiben werden, da sie nicht an einer einzelnen Person hängen, sondern von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft getragen werden.

Das Kultusministerium hat die Ernennung Christophs zum Ministerialbeauftragten am Montag bekannt gegeben. Kultusminister Michael Piazolo bezeichnet den MBG-Chef in einer Mitteilung als einen sehr erfolgreichen Pädagogen und äußerst engagierten Schulleiter mit langjähriger Führungserfahrung. Robert Christoph habe vor allem im Bereich der Schulentwicklung wertvolle Impulse gegeben und über seine Schule hinaus im bayernweiten Vergleich Maßstäbe gesetzt.

Auch Staatssekretärin Anna Stolz gratuliert Robert Christoph zur Ernennung: „Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr neues Amt. Und herzlich willkommen bei uns in Unterfranken!“ Christoph wird mit seiner Ernennung zum Ministerialbeauftragten zugleich die Schulleitung des Würzburger Wirsberg-Gymnasiums übernehmen, in dessen Gebäude sich auch der Dienstsitz des Ministerialbeauftragten befindet.

