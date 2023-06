138 Absolventen am Max-Born-Gymnasium: „Selbstbewusster und gut organisierter Jahrgang“

Von: Klaus Greif

Teilen

Der Orlandosaal war voll besetzt, als die 138 Abiturienten des MBG verabschiedet wurden. © Peter Weber

Das Max-Born-Gymnasium (MBG) hat in der Stadthalle 138 Abiturienten entlassen. Es war die letzte Zeugnisverleihung für Direktor Robert Christoph.

Germering – Oberstufenbetreuerin Karin Lehner begrüßte die Gäste im mit Eltern, Geschwistern, Großeltern, Freunden und Schülern der Abiturienten voll besetzten Orlandosaal. Die Lehrkräfte seien stolz darauf, dass sie die Schüler in den vergangenen acht oder mehr Jahren begleiten durften. Immerhin ein Drittel der Abiturienten habe eine Eins vor dem Komma stehen, vier schafften sogar die Traumnote 1,0. Dabei könnten sich Karin Lehner zufolge auch die Schüler freuen, die eine 2 oder eine 3 vor dem Komma haben, denn: „Das Abitur ist nur ein kleiner Meilenstein. Ein Schnitzer sagt noch nichts über die Persönlichkeit aus.“

Der letzte Jahrgang ohne Künstliche Intelligenz

Vize-Landrätin Martina Drechsler überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Sie wies darauf hin, dass der jetzige Jahrgang wohl der letzte gewesen ist, der ohne Künstliche Intelligenz (KI) zum Abitur gekommen sei. Die Lernleistung der Abiturienten habe aber viel Ähnlichkeit mit der der KI: Wegen Corona waren die Schüler zum selbstständigen Lernen zu Hause gezwungen. Das ebenso notwendige verantwortungsbewusste Lernen sei dann in der Schule mit Unterstützung der Lehrkräfte dazu gekommen.

Dritte Bürgermeisterin Sophie Schuhmacher sprach gewissermaßen vor heimischem Publikum. Sie hat selbst vor neun Jahren am MBG Abitur gemacht und meinte unter anderem: „In neun Jahren kann man ganz schön erwachsen werden.“ Ihre immer wieder von langem Beifall unterbrochene Rede war gespickt mit satirischen Anmerkungen und pointierten Erinnerungen an die eigene Zeit am MBG. Sie genoss es, dem scheidenden Robert Christoph – er wird Ministerialbeauftragter in Würzburg – alles Gute für seinen weiteren Lebensweg zu wünschen. Dies habe er ihr zum Abitur auch gewünscht. Den Schülern gab sie mit auf den Weg: „Engagiert euch, ganz gleich wo, für Demokratie, Freiheit und Frieden.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Ein selbstbewusster und gut organisierter Jahrgang“

Nach dem Grußwort der Elternbeiratsvorsitzenden Michaela Winke und der Abi-Rede der Schüler (siehe Foto) trat Schulleiter Christoph ans Mikrofon. „Ihr habt euch als selbstbewusster und gut organisierter Jahrgang erwiesen, den man guten Gewissens in die Welt da draußen entlassen kann,“ lobte er die Abiturienten. Für sie stehe jetzt eine große Veränderung an: „Vieles wird anders, tatsächlich und gefühlt.“ Veränderung gehöre zwar zu den Menschen, mache aber bisweilen auch ein wenig Angst. Vor allem in Zeiten wie diesen, in denen es Krieg in Europa gibt und der Klimawandel das Leben verändert.

Die Besucher, überwiegend natürlich Eltern, kamen unter anderem in den Genuss der sehr unterhaltsamen Abiturienten-Rede von (v.l. Lina Edelwirth, Leo Rickenstorf und Selin Tegethoff). Sie ließen mit viel Witz die Schulzeit Revue passieren – und hatten dabei auch immer lobende Worte für die Lehrer und die Schulleitung parat. © Peter Weber

Jetzt komme auch noch ChatGPT mit ungeahnten Möglichkeiten der KI hinzu, so Christoph weiter: „Das wird viele Gewohnheiten und Berufe verändern.“ Er sei sich aber sicher, dass das MBG den Schülern ein gutes Fundament an Werten und Nestwärme vermittelt haben, das es den Schülern erlaube, beherzt hinauszutreten in die neue Freiheit.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.