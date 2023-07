Der Direktor hinterlässt hunderte Bleistifte und vieles mehr

Von: Helga Zagermann

Teilen

Beim Abschied von Robert Christoph (vorne, r.) saß der wichtigste Ehrengast neben ihm: seine Frau Monika Christoph, die das Gymnasium Puchheim leitet. Unter den Gästen waren (vorne v.l.) OB Andreas Haas, Landrat Thomas Karmasin, zudem die frühere MBG-Rektorin Barbara Loos, Altbürgermeister Peter Braun und der Schulpate, Musiker Martin Kälberer. © Peter Weber

Am Max-Born-Gymnasium in Germering musste Abschied gefeiert werden. Direktor Robert Christoph geht nach Würzburg.

Germering - Warum verlässt Robert Christoph Germering und sein Max-Born-Gymnasium? Das fragen sich Schüler, Eltern und Kollegen. Und das fragt sich auch der Direktor. „Ich kann das rational nicht ganz erklären“, sagte der 60-Jährige in seiner Rede am Ende der zweistündigen Abschiedsfeier. Vielleicht habe es etwas mit dem viel zitierten „Gehen, wenn es am schönsten ist“ zu tun. Jedenfalls: „Es tut verdammt weh.“ Aber der Abschied müsse auch schmerzen – „man geht nicht einfach weg vom Max-Born“.

Das tut er aber nun, nämlich nach Würzburg. Dort wird Christoph neuer Ministerialbeauftragter für die Gymnasien in Unterfranken.

Hunger nach Vollendung

Wehmut klang durch in den Reden. Stellvertretender Schulleiter Bernhard Sauermann sprach von „vierzehneinhalb wunderbaren Jahren“. Dem Direktor sei es immer um Verbesserungen gegangen, das Wort „Schulfamilie“ habe durch ihn Sinn bekommen, er habe die Schule geprägt. Dass das Singspiel der Lehrer zum runden Geburtstag des Chefs vor einiger Zeit „Dr. Christoph macht sich auf die Reise“ hieß, sei eine grausam richtige Prophezeiung des Orakels von Delphi gewesen.

Lehrerin Kathrin Castellano verabschiedete sich im Namen der Fachschaften Italienisch, Deutsch und Latein: „Grazie di tutto.“ Es gehe eine Ära zu Ende. Mit Christoph sei 2011 Italienisch als dritte Fremdsprache eingeführt worden. MBG-Personalratsvorsitzender Marcus Steiner suchte in seiner launigen Rede nach den Gründen für den Job-Wechsel. Geld und Ruhm seien es nicht, Anerkennung habe Christoph am MBG genug erfahren. Bleibe Ehrgeiz – ein unschönes Wort für eine lobenswerte Tugend. Ehrgeiz sei der Hunger nach Vollendung. Und dieser Hunger sei es wohl, der Christoph nach Würzburg treibe.

Pragmatismus, Humor und Dickhäutigkeit

Das enttäusche die Schulfamilie, witzelte Steiner: „Wir sehen uns schon als attraktive Braut.“ Aber so wie Aeneas seine Dido verlasse, so suche nun der 60-Jährige nach neuen Abenteuern. Steiner lobte drei Eigenschaften Christophs: Dickhäutigkeit, Pragamatismus und Humor. Wenn dem Direktor etwas gegen den Strich gehe, sage er immer: „Ich nehme das zur Kenntnis.“ Und so verabschiedete sich Steiner von seinem Chef: „Wir nehmen Ihren Abschied zur Kenntnis.“

Auch die Schülersprecher Lina Schmitt, Alexander Chereji und Daniel Tibursky sagten, man müsse den Weggang akzeptieren. Christoph habe am MBG „echt etwas Tolles hingekriegt“. Und weil der Direktor am Star-Wars-Tag als Obi-Wan Kenobi auftrat und jetzt in eine fremde Galaxie (Unterfranken) reise, hieß es natürlich: „Möge die Macht mit Ihnen sein.“ Vom Elternbeirat hieß es, Christoph sei ein Katalysator: „Er ermöglicht Dinge und macht Dinge einfacher.“

Ein Liegestuhl für den Kapitän

Landrat Thomas Karmasin lobte Fachwissen und Souveränität des 60-Jährigen. Bei seinem Amtsantritt habe Christoph gesagt, seine Vorgängerin Barbara Loos habe große Schuhe hinterlassen. Karmasins Fazit 14,5 Jahre später: „Die Schuhe unter dem Schreibtisch des Direktors sind immer noch sehr groß.“ OB Andreas Haas ließ in seiner Rede den Kapitän von Bord gehen. Und er hatte einen Deckchair als Geschenk dabei, also einen Liegestuhl mit Germering-Logo.

„Viel Glück“ wünscht der scheidende Direktor seinen Schülern und Kollegen. © Weber

Überhaupt Geschenke: Wein wurde an Christoph überreicht, eine Erinnerungsbox, Essensgutscheine, ein Care-Paket, eine Rezeptsammlung, ein Luftbild aller Schüler. Dazu gab’s Musik von Oberstufenchor und Big-Band. Als die Schüler „I want it that way“ sangen, zeigten sie auf den Schulleiter. Doch nun wird Thomas Höhenleitner als neuer Rektor auf seine Weise das MBG leiten.

Robert Christoph hatte auch ein Abschiedsgeschenk: Alle Schüler und Festgäste bekamen einen Bleistift. Darauf steht „In bocca al lupo!“ Wörtlich übersetzt heißt das „im Maul des Wolfes“. Auf Italienisch wünscht man sich so „viel Glück“.