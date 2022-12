Mit 108 Sachen durch die Stadt: Taxifahrer im Tief-Flug unterwegs

Von: Thomas Steinhardt

Schild im Heck eines zivilen Streifenwagen mit Schrift „Polizei"

Weil ein Taxi-Fahrer durch Germering gerast ist, erwartet ihn nun ein hohes Bußgeld, Punkte und ein Fahrverbot.

Germering - Ein 26-jähriger Taxi-Fahrer aus Fürstenfeldbruck hatte es am späten Mittwochabend besonders eilig. Er schoss in seinem blauen Mercedes mit 108 Kilometern in der Stunde durch Germering, bei innerorts erlaubten 50 Stundenkilometern.

Was er nicht wusste: Beamte der Germeringer Polizei hatten sich genau dort mit einem Lasermessgerät aufgestellt und seine Geschwindigkeit gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und zwei Monate Fahrverbot. „Ein schönes Weihnachtsgeschenk hat er sich da gemacht“, kommentiert ein Sprecher der Polizei.

Wie der Sprecher vorrechnet, hätte der Fahrer bei Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit einen Bremsweg von 27 Metern gehabt. Mit seiner Geschwindigkeit hätte er 91 Meter gebraucht, um in einer Gefahrensituation zum Stehen zu kommen - mehr als dreimal so viel. Der 26-Jährige fährt kein offizielles Taxi, sondern ist auf privater Mission unterwegs.

