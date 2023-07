Sie fuhren mit dem Rennrad nonstop von Germering zum Gardasee

Von: Klaus Greif

Angekommen (v.l.): Josef Hausner, Michael Sigmund, Erwin Hausner und Sebastian Beichele sind nonstop zum Gardasee geradelt. © privat

Vier Germeringer sind an einem Stück mit dem Rennrad zum Gardasee gefahren. Das Ganze diente einem guten Zweck.

Germering – Gesponsert vom Lions Club fahren Rennradler aus Germering seit Jahren für eine Spende an die Gilchinger Namaste-Stiftung nonstop an den Gardasee. Weitere Unterstützer sind die Scientiqs GmbH und die MINcom GmbH. Insgesamt kamen so dieses Jahr 2000 Euro für Hilfsprojekte in Nepal zusammen. Die Bilanz aus Sicht der Radler ist ebenfalls eindrucksvoll: 380 Kilometer, 12 000 verbrauchte Kilokalorien und 18 Liter Flüssigkeitsverlust – die Pizza nach der Ankunft am Gardasee war verdient.

Um 2.30 Uhr nachts sind die vier Radler in Germering gestartet. Dem Bericht von Michael Sigmund zufolge, er ist auch Sprecher des Lions Clubs und des ADFC – waren trotz stabiler, trockener Wettervorhersage am Alpennordrand noch vereinzelte Schauer vom Vortag unterwegs und die Straßen noch teilweise nass. Weil die Rennradler mit Schönwetterausstattung fuhren, bedeutete dies nasse Schuhe und Socken. Einen kurzen Stop am Brenner nutzten sie deswegen zur Trocknung.

Neuer Reifen war notwendig

Dabei konnten sie auch einen groben Schnitt in einem Vorderreifen, der im Inntal nur provisorisch behoben worden war, ordentlich reparieren. Ein erworbener neuer Reifen wurde montiert, die schnellen Abfahrten nach Sterzing konnten beruhigt angegangen werden.

In Italien stieg das Thermometer endlich an. Die Radler konnten Armlinge und Windjacken wieder einpacken. Zudem bescherte dem Quartett ab dem Brennerpass ein kräftiger Nordwind Rückenwind bis Rovereto.

Espresso-Pause in Brixen

Nach einer Espresso-Pause in Brixen rollten die vier nur noch auf Radwegen bis zum Ziel. Die Infrastruktur für Radler ist aus Sicht von Michael Sigmund in Südtirol –im Gegensatz zur Brenner Nordseite – ausgezeichnet und wird stetig weiter verbessert. Auf den meist gut geteerten Wegen seien immer viele Rennradler unterwegs. Man habe auch welche getroffen, die ebenfalls von Bayern in einem Tag an den Gardasee wollten.

Nach einem kleinen Bier kurz vor Rovereto begann der letzte kurze Anstieg zum Passo San Giovanni. Die Motivation, kurz vor dem Ziel zu sein, ließ die müden Beine noch einmal zu Hochform auflaufen. Dann folgte laut Sigmund der immer wieder atemberaubende Blick von Nago auf den abendlichen Gardasee und die letzte fliegende Abfahrt zum See.