Aktionswoche: Mit Raumstation soll Zentrum attraktiv gestaltet werden

Von: Klaus Greif

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Die Aufwertung der Innenstadt ist eines der erklärten Ziele des vor Jahren ins Leben gerufenen Stadtmarketing.

Germering – Außer einem Gestaltungskonzept, bei dem Geschäfte Zuschüsse zur Verschönerung ihrer Läden erhalten, und Veranstaltungen wie die Weiße Nacht ist dabei aber bisher wenig passiert. Jetzt soll mit Städteplanern des Institutes für Wertschätzung des Wiener „Kollektiv Raumstation“ ein neuer Anlauf gemacht werden – mit Science Fiction haben sie trotz des Namens nichts zu tun.

Eine Woche lang wollen die innovativen Planer den gewohnten Alltag an der Unteren Bahnhofstraße unterbrechen. Zwischen der Bahnunterführung und dem Kleinen Stachus werden zwei Parkbuchten zu so genannten Raum-Forschungsstation umgewandelt. Von dort aus sollen die Germeringer den Straßenraum neu wertschätzen. Die Station wird mit Sitzmöglichkeiten ausgestattet und soll zum Verweilen einladen.

Ein tägliches Workshop-Programm richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen, die die Straße aus veränderten Blickwinkeln betrachten und erforschen sollen. Los geht es am Montag, 9. Mai, um 17 Uhr mit einem so genannten Wahrnehmungsspaziergang zum Thema: „Ich sehe was, was Du nicht siehst“. Den Abschluss bildet ein offener Bauworkshop am Samstag, 14. Mai, ab 12 Uhr. Dabei soll gemeinsam ein einfaches Stadtmobiliar, so nennt man Elemente wie Parkbank oder Sitzgruppen im öffentlichen Raum, als sichtbares Ergebnis des Projekts entstehen.

Der Workshop „(Un)gehindert unterwegs“ am Dienstag, 10. Mai, 15 Uhr, richtet sich vorrangig an Senioren und widmet sich dem Thema Mobilität. Am Mittwoch, 11. Mai, sind zur selben Thematik um 10 Uhr die Kinder der Kleinfeldschule eingeladen. An alle Interessierten richtet sich der Workshop „Klima-Oasen und Hitzeinseln“, der gemeinsam mit dem Umweltbeirat angeboten wird. Beginn ist um 17 Uhr. Am Freitag, 13. Mai, treffen sich ab 8.30 Uhr, Gewerbetreibende, um erste Ergebnisse der Woche zu diskutieren. Weitere Infos und das Programm sind auf www.germering.de/aktionswoche zu finden.

Öffnungszeiten

Montag von 11 bis 14 und 16 bis 19 Uhr, Dienstag von 8 bis 11 und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch von 11 bis 14 und 16 bis 19 Uhr, Donnerstag von 8 bis 11 und 14 bis 17 Uhr, Freitag von 11 bis 14 und 16 bis 19 Uhr sowie Samstag von 12 bis 19 Uhr.

