Grundschulen: Mittagsbetreuung der AWO wird teurer

Von: Klaus Greif

Der Ortsverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhöht die Gebühren in der Mittagsbetreuung, die er an den Grundschulen der Stadt leistet.

Germering – Der Sozial- und Jugendausschuss des Stadtrates hat einen entsprechenden Antrag der AWO gebilligt. Notwendig war dies, weil die AWO im Rahmen des Trägerschaftsvertrags die Gebühren nur mit Zustimmung der Stadt erhöhen darf. Begründet wird die Steigerung mit den höheren Preisen und gestiegenen Personalkosten.

So viel müssen die Eltern künftig bezahlen, wenn ihre Kinder die Mittagsbetreuung besuchen: Drei Tage in der Woche bis jeweils 14 Uhr kosten dann 53 (bisher 49,50) Euro, drei Tage bis 16 Uhr 85 (79,50) euro, fünf Tage bis 14 Uhr 86 (80,50) Euro und fünf Tage bis 16 Uhr 118 (115,50) Euro. Die so genannten Anschlussbetreuungen werden ebenfalls teurer. Bis 14 Uhr sind dann 43 (40) Euro und bis 16 Uhr 59 (55) Euro fällig.

