Mittelschüler unterstützen das Frauenhaus

Von: Klaus Greif

Die Wittelsbacher Mittelschüler haben dem Frauenhaus 200 Euro gespendet. Das Foto zeigt (v.l.) Lehrer Christian Rupp und Vize-Schülersprecher Felix Domin mit Elonore Reis und Christian Ganslmeier von der Sozialstiftung, die ausführender Bauherr des Hauses ist. Das Foto entstand im Zugangsbereich zum künftigen Frauenhaus. © mm

Die Wittelsbacher Mittelschule unterstützt den Bau des Frauenhauses mit einer Spende in Höhe von 200 Euro.

Germering – Den größten Teil davon, nämlich 162 Euro, habe die Kinder und Jugendlichen selbst zusammengebracht. Die Lehrkräfte haben die Summe aufgerundet, wie Lehrer Christian Rupp jetzt bei der Übergabe der Spende an Vertreterder Germering Sozialstiftung erzählt hat.

Den das Geld soll dem künftige Frauenhaus zukommen.

Spendenaktionen gehören an der Wittelsbacher Mittelschule fast schon zum Alltag. Mindestens zweimal im Jahr starten die Schüler eine Aktion, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Jedes Jahr vor Weihnachten werden beispielsweise Schoko-Nikoläuse verkauft. Und abei kamen jetzt die 162 Euro zusammen.

Dass die Summe dem Frauenhaus zukommen soll, haben die Schüler selbst angeregt, berichtete Rupp, der mit dem stellvertretenden Schülersprecher Felix Domin zur Übergabe an der Frauenhaus-Baustelle gekommen ist. Eine Schülerin der 6. Klasse habe den Vorschlag gemacht, so Rupp. Die Lehrer hätten darüber nur kurz beraten und dann zugestimmt.

Dass in Germering ein neues Frauenhaus gebaut wird, war bei Großteil der Schüler zuvor nicht bekannt, erzählte Felix Domin: „Wir haben zwar gewusst, dass es so was gibt. Aber konkret in Germering? Nein.“ es sei ihm und seinen Mitschülern aber bewusst dass das eine wichtige Einrichtung ist.

Eleonore Reis vom Stiftungsvorstand fand die Aktion der Schüler super. Mitvorstand Christian Ganlsmeier meinte: „Die Höhe der Summe ist dabei völlig egal. Allein die Geste zählt.“ Er berichtete den Spendern noch, dass der Bau des gemeinsamem Gebäude von Hospiz und Frauenhaus bislang problemlos verlaufen sie. Der Einweihung im Frühsommer stehe nichts mehr entgegen.