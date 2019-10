Perfider Anschlag auf Hund Albi: Tierhasser mit grausamer Tat - Pfleger fassungslos

Germering – Tierpflegerin Daniela Busch traute ihren Augen nicht. Plötzlich lag da dieses Stück Fleisch – gespickt mit rund 20 Stecknadeln. Einer der 51 Hunde im Gnadenhof Gut Streiflach musste es gefressen und wieder erbrochen haben. Nur welcher? Die Tierexpertin handelt sofort und ruft den Tierarzt. Der rückt mit einem mobilen Röntgengerät an. Im Magen eines Tieres wird der Veterinär fündig. Auf dem Bild zeichnen sich ganz klar vier Nadeln ab. Erwischt hat es den Rüden Albi.

Ausgerechnet Albi. Denn der Vierbeiner hat schon viel mitgemacht in seinem Leben. Vergangenes Jahr entdeckte man einen Tumor in seinem Knie. Ein Hinterlauf musste amputiert werden. Seitdem hopst Albi auf drei Beinen durchs Leben – und seit Montagvormittag mit vier Nadeln im Bauch. Bisher hatte der Mischling aber Glück im Unglück. Die Fremdkörper haben sich noch nirgendwo festgesetzt, Albi hat keine Schmerzen.

Germering/Bayern: Hunde-Fleisch mit Nadeln präpariert - Tat macht fassungslos

+ Das Röntgenbild: Eine der vier Nadeln, die noch im Hundekörper sind, ist gut zu erkennen. Am oberen Bildrand sieht man die Wirbelsäule.

Doch allein die Tatsache, dass jemand ein Stück Fleisch mit Nadeln präpariert und auslegt, macht Daniela Busch fassungslos. „Wer macht so etwas“, fragt sie sich immer wieder. „Man fühlt sich hilflos.“ Wie genau der Köder in Albis Bauch gelangt ist, ist unklar. Nahe liegend scheint, dass ihn jemand über den Zaun des Gnadenhofs geworfen hat. Es könnte aber auch sein, dass das Stück Fleisch etwa von einer Krähe fallen gelassen wurde. So oder so: Irgendjemand muss den Köder präpariert haben.