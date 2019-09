Münchner Kommunalreferat für Badesee bei Germering

Die Idee, das Neubaugebiet vor Freiham um einen Badesee in unmittelbarer Nähe zur Germeringer Stadtgrenze zu erweitern, nimmt Formen an.

Germering – Nachdem vor zwei Wochen der interfraktionelle Antrag von SPD und CSU im Münchner Stadtrat dazu bekanntgemacht wurde, signalisiert jetzt auch der Zweckverband Freiham Zustimmung. Der Verband war 1996 gegründet worden, um mit seinen Flächen die Landeshauptstadt aktiv in der Entwicklung des Siedlungsgebietes zu unterstützen. Geschäftsleiter Stefan Diemling besichtigte gemeinsam mit Kommunalreferentin Kristina Frank und CSU-Stadtrat Johann Sauerer den möglichen Standort. Auch der Bezirksausschuss Aubing-Lochhausen begrüßt den Vorstoß.

In einer Mitteilung des Kommunalreferats München heißt es, dass man die weiteren Planungen und Maßnahmen zusammen mit dem Zweckverband Freiham, dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung, dem Baureferat sowie dem Referat für Gesundheit und Umwelt koordinere. Zunächst müsse eine Machbarkeitsstudie vorbereitet und vom Münchner Stadtrat beauftragt werden. Eine Beschlussvorlage dazu ist in Arbeit. Germering soll der Mitteilung zufolge bei allen Schritten eingebunden werden.

Die mögliche Lage der Erholungsflächen wird vom Kommunalreferat so beschrieben: „westlich der A 99, nördlich der Bodenseestraße und östlich der Bebauung Germerings“. Davon sei die Fläche des Zweckverbands Freiham rund acht Hektar groß und bilde mit dem angrenzenden städtischen Grundbesitz ein rund 20 Hektar großes Gebiet. Die Größenverhältnisse entsprächen dem Umriss des Riemer Badesees.

Kommunalreferentin Kristina Frank spricht sich noch einmal eindeutig für einen Badesee aus. „Wir erwarten dort den Zuzug von bis zu 30 000 Menschen. Doch die Seen in der Umgebung haben keine Kapazitäten mehr, so viele zusätzliche Erholungssuchende aufzunehmen.“ Um auch die Straßen nicht zu verstopfen, bietet sich Frank zufolge die Realisierung einer Ruheoase in direkter Nachbarschaft an. Das vorgesehene Gelände sei gut an Freiham und Germering angebunden, da es bequem zu Fuß, mit dem Rad oder der S-Bahn erreichbar ist.