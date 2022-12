Musikalische Weihnachtsgrüße der Spitzweg-Schüler

Von: Klaus Greif

Teilen

Die Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums begeisterten bei den Weihnachtskonzerten wie gewohnt die Besucher in der übervollen Pfarrkirche St. Johannes Bosco. © mm

Wenn die Pfarrkirche Don Bosco an zwei aufeinanderfolgenden Tagen so gefüllt ist, dass auch Stehplätze rar sind, dann kann das nur eines heißen: das Carl-Spitzweg-Gymnasium (CSG) ist mit seinen Weihnachtskonzerten zu Gast.

Germering – Am Montag und Dienstag erlebten so nach zweijähriger Coronapause hunderte von Besuchern erstaunliche musikalische Talente.

Schon die Sommerkonzerte in der Stadthalle, die heuer zum ersten mal wieder stattfanden, hatten gezeigt: Die auftrittslose Zeit, die Corona den Schülern aufgebürdet hatte, hat aus musikalischer Sicht wenig Spuren hinterlassen. Die Vielzahl an Talenten, die das einzige musische Gymnasium im Landkreis besuchen, ist nicht geringer geworden.

Das zeigte sich auch von Beginn an beim Weihnachtskonzert in der Bosco-Kirche (Anm.d.Red.: Dieser Bericht bezieht sich auf das Konzert vom Montag). Die Schulband The Tips verwandelte mit dem bekannten White Christmas die Kirche in eine musikalische Traumlandschaft – dass draußen tatsächlich noch winterliche Verhältnisse herrschten, passte bestens dazu. Die Band überzeugte dabei nicht nur mit ihrem perfekt abgestimmten Sound sowie der rhythmischen Dichte und Exaktheit. Herausragend waren vor allem die Stimmen von Hannah Antreich, Sophie el-Abboud, Alice Sorpasith und vor allem Levi Kirner. Die musikalische Leitung hatte Lehrer Flo Pfeiffer, der die Arrangements geschrieben hat.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Schulleiterin Rita Bovenz begrüßte die Besucher nach diesem Auftakt mit den Worten: „Genießen Sie den wunderbaren Abend. Es war ein perfekter Anfang.“

Die weihnachtliche Stimmung wurde dann auch mit „A Christmas Blessing“ vom Chorillaz-Chor (Leitung Peter Bachmair), der von einem Streicher-Trio begleitet wurde, bestens wiedergegeben.

Die Klasse 5a und ein Instrumentalensemble (Leitung: Georg Koeppen und Maria Wolfer) brachte dann erstmals eine klassische Note ins Spiel: „Ich stehe an deiner Krippe hier“ von J.S. Bach kam sehr stimmig und einfühlsam rüber. Wie bei allen Gruppen vorher und nachher war der Beifall der Besucher überbordend.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Das Juniororchester des CSG (Leitung: Thomas Würflein) ebnete mit „Merry Christmas Everyone“ den Weg zurück zu den englischsprachigen Songs. Es folgte eine fast schon humoristische Einlage der Klasse 7a. Unterstützt von Oboe und Cello spielten acht Schüler mit so genannten Boomwhackers Lied um Lied an, ehe sie bei „Lost Christmas“ landeten – Boomwhacker sind unterschiedlich lange farbige Kunststoffröhren, die beim Zusammenschagen einen bestimmten Ton erzeugen.

Die zweite Schulband The JoyStixx (Leitung: Flo Pfeiffer) begeisterte dann vor allem mit der Beatles-Nummer Come Together, bei der Gitarrist Fabian Biefeld mit einem Solo brillierte.

Mit dem wehmütigen Tango-Walzer „Chiqulin de Bachin“ von Astor Piazzolla brachte das Streicherensemble unter der Leitung von Georg Koeppen dann eine bisher nicht gehörte lateinamerikanische Note ins Spiel. Das Perkussionsensemble (Christopher Fellinger) folgte mit der Filmmusik „No Time to Die“. Und dann hatte das große Orchester (Markus Bulitta) seinen großen Auftritt. Bei einem Concerto von Tomaso Albinoni überragten vor allem die Oboisten Scott Gugusch und Ana-Lena Kunde als Solisten.

Das Bläserensemble (Dietrich Schmidt), der Gemischten Chor (Bulitta) und die Big Band bereiteten schließlich nacheinander einen fulminanten Weg zum Schlusspunkt des Konzertes: Begleitet von André Hartmann an der Orgel wurde gemeinsam In Dulci Jubilo gesungen. kg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.