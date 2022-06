Nach 28 Jahren Führungswechsel beim VdK

Der VdK hat gewählt (v.l.): Manuela Lippold (VdK-Kreisgeschäftsführerin), Manuela Kreuzmair (2. Bürgermeisterin Germering), Werner Deppisch (bisheriger Ortsvorsitzender), Gabriela Glas (neue Ortsvorsitzende), Roland Müller (Kreisvorsitzender), Stefanie Danzer (stellvertretende Vorsitzende), Arthur Heich, Monika Schlitter-Stieg (beide Beisitzer), Elke Seibert (Kassier), Regina Spitzer (Vertreterin Frauen) und Alexander Fehle (Schriftführer). © mm

Mit einem auf mehreren Positionen veränderten Führungsteam geht der Ortsverband des Vdk in die nächsten zwei Jahre. Zur neuen Vorsitzenden wurde Gabriele Glas gewählt. Sie löst Werner Deppisch ab, der 28 Jahren an der Spitze stand.

Germering – Obwohl erst drei Jahre beim Germeringer Ortsverband engagiert, kann die neue Ortsvorsitzende auf reichlich Erfahrung im sozialen Bereich sowie im Ehrenamt verweisen. Beruflich war die seit 50 Jahren verheiratete Glas in einer Behindertenwerkstatt sowie in der Suchtberatung tätig. Im Landkreis Starnberg engagierte sie sich zuletzt als Ehrenamtskoordinatorin.

Glas übernimmt einen von Deppisch erfolgreich geführten VdK-Ortsverband. Dies ergab auch dessen letzter Rechenschaftsbericht. Erfreut zeigte er sich vor allem über die stark gestiegene Nutzung des Internets in den letzten zehn Jahren. Von gerade mal gut 810 Seitenaufrufen in 2012 sei diese Zahl mittlerweile auf über 23 000 in einem Jahr gestiegen. Auf den aktuellen Bestand von 1530 Mitgliedern eingehend, betonte Deppisch: „Das zeigt den hohen Bedarf an Lobbyarbeit, der für die Schwachen zu leisten ist.“

Er habe selbst gerne dazu seinen Beitrag geleistet, habe aber vor 28 Jahren „durch einen sehr hartnäckigen Bürgermeister Rudi Bay ein wenig ins Amt geschoben werden müssen“. Fast drei Jahrzehnte in einem Amt mögen sich lange anfühlen, aber er habe sie als sehr abwechslungsreich und kurzweilig empfunden, so Deppisch.

Dessen Wirken vonseiten der Stadt aus zu würdigen, übernahm Zweite Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair. Es sei mit ein Verdienst von Deppisch, dass sich die Mitgliederzahlen des Ortsverbandes stark nach oben entwickelt hätten, so Kreuzmair. Diese hatten sich innerhalb der Amtszeit von Deppisch in etwa verfünffacht. Kreuzmair dankte dem VdK noch, dass er bei dem Thema Altersarmut „so stark am Ball bleibt“.

Der VdK-Kreisvorsitzende Roland Müller hob das langjährige Wirken von Deppisch als Schriftführer im Kreisverband hervor. Ganz aus Amt und Würden wurde Deppisch jedoch nicht entlassen. Er vertritt den Ortsverband als Delegierter beim VdK-Kreisverbandstag im Oktober. „Und Deppisch bleibt für uns als Ehrenvorsitzender ein geschätzter Ansprechpartner“, ergänzte Nachfolgerin Glas.

Mehrfach wurde zudem hervorgehoben, dass der VdK Germering während der coronabedingten Zwangspause „so gut funktioniert hat“, wie es Müller ausdrückte. Gleichzeitig signalisierte die Jahresversammlung, die 2020 noch hatte abgesagt werden müssen, die Rückkehr in ein Stück Normalität. Die derzeit nur in der Kreis-Geschäftsstelle möglichen persönlichen Beratungsgespräche (nach Voranmeldung) können vom VdK ab Herbst wieder in der Germeringer Insel an der Planegger Straße angeboten werden.

Kreis-Geschäftsführerin Lippold wies noch auf die Kampagne des Sozialverbandes für pflegende Angehörige hin. Diese habe mehr Beratung und mehr Stützpunkte zum Ziel. Nachdruck soll dem durch eine Demonstration am 21. Juni in München verliehen werden.

Bei den Vorstandswahlen wurden noch folgende Ämter vergeben: Stefanie Danzer bleibt stellvertretende Vorsitzende. Neu sind Kassier Elke Seibert, Schriftführer Alexander Fehle und die Frauenvertreterin Regina Spitzer. Als Beisitzer fungieren Arthur Heich und Monika Schlitter-Stieg. (Hans Kürzl)

