Nach Horror-Unfall: Bauamt entschärft B 2-Auffahrt

Nach dem schrecklichen Unfall auf der B 2 nahe der Anschlussstelle Germering, bei dem im März eine Dreijährige starb, hat das Freisinger Straßenbauamt die Gefahrenstelle entschärft.

Germering – Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit habe man die Straße auf Höhe des Hagebaumarktes aufgerüstet und den Kurvenverlauf verdeutlicht, so die Behörde. Langfristig sei ein Umbau vorgesehen.

In Absprache mit der Stadt und der Polizei Germering hat Bauamt in den vergangenen Wochen mehrere Maßnahmen durchgeführt. Jetzt machen gelbe Richtungstafeln die Autofahrer auf die enge Rechtskurve im Einfahrtsbereich aufmerksam. Im Anschlussbereich ist die Geschwindigkeit zudem auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Außerdem hat man die Gehölze am Straßenrand zurückgeschnitten, um die Sichtverhältnisse zu verbessern. Damit Autofahrer die Kurve im Voraus besser erkennen, wurden im Bereich der Auffahrtsspur in die B 2 in Fahrtrichtung A 99 die Fahrbahnränder neu markiert und ein Vorankündigungspfeil auf der Straße aufgebracht. Zusätzlich wurde die Auffahrtsspur durch die Markierung einer Sperrfläche optisch von der B 2 abgesetzt sowie im rechten Bankettbereich mit Asphalt verstärkt.

Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen plant das Bauamt, im Frühjahr einen zusätzlichen Anpralldämpfer zu installieren und den Umfang der Schutzeinrichtungen zu erweitern. Dazu sind zusätzliche Fläche nötig. Die bauliche Umsetzung ist daher von der Bereitschaft privater Eigentümer abhängig, Grund abzugeben. Entsprechende Verhandlungen will das Bauamt führen.

Bei dem tödlichen Unfall im März raste eine Fahranfängerin mit ihrem Fiat zu schnell um die Kurve der Auffahrt, kam vom Beschleunigungsstreifen auf die B 2 ab und drängte einen Dacia auf die Gegenfahrbahn. Dieser stieß frontal mit einem Sprinter zusammen. Die Fahrerin, eine 30-jährige Mutter, und ihr eineinhalbjähriger Bub überlebten schwer verletzt. Die dreijährige Tochter starb im Krankenhaus.