16-Jährige attackiert Kartenkontrolleur

Von: Ingrid Zeilinger

Die Jugendliche hatte keinen gültigen Fahrschein. © IMAGO / Action Pictures

Eine 16-Jährige wurden beim Schwarzfahren erwischt. Bei der Kontrolle wurde sie rabiat und griff den Kontrolleur tätlich an.

Germering - Die Jugendliche war am Freitagmorgen in eine Linienbus in Germering unterwegs. In diesem führte ein 58-Jähriger eine Routinekontrolle durch. Die 16-Jährige konnte dabei aber keinen gültigen Fahrschein vorweisen, also wollte der Mann ihre Personalien aufnehmen.

Als der Bus anhielt, stieß die Germeringerin dem Kontrolleur mit dem Ellenbogen gegen den Körper, um fliehen zu können. Der 58-Jährige hielt sie jedoch fest, damit sie nicht entkommen konnte. Daraufhin trat die 16-Jährige zweimal rabiat mit dem Fuß gegen den Oberschenkel des Kontrolleurs, um sich loszureißen. Dieser klagte im Anschluss über Schmerzen im Bein.

Die Jugendliche muss sich nun bei der Polizei wegen Körperverletzung verantworten. Zudem erwartet sie ein Strafverfahren wegen Leistungserschleichung. Schließlich ist sie im Bus schwarz gefahren.