Nachruf: Ehemalige Stasi-Gefangene lebte für die Literatur

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ursula Bräuning © mm

Ursula Bräuning war ein Segen für die deutschen Schriftsteller. Als sie 1985 das Bundesverdienstkreuz bekam, geschah dies unter anderem auf Vorschlag von Heinrich Böll und Günter Grass.

Germering – Bräuning hatte als Geschäftsführerin des Verbandes deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) maßgeblich an der Schaffung eines sozialen Netzes für freiberufliche Autoren mitgewirkt. „Die Leute meinen immer, ein Tisch, ein Stuhl, eine Schreibmaschine und ein stilles Kämmerchen, das reicht zum Schreiben. Aber von irgendwas müssen die ja auch leben“, sagte sie einmal in einem Zeitungsinterview.

Bodenständigkeit

Die Bodenständigkeit war der gebürtigen Berlinerin in die Wiege gelegt. 1928 im Arbeiterbezirk Wedding zur Welt gekommen, verlebte sie ihre Kindheit und Jugend in einfachen Verhältnissen – Volksschule bis 14, Lehre in einer Uniformschneiderei, durch einen Bombenangriff das Zuhause verloren. Nach dem Krieg arbeitete sie im ostdeutschen Verlag Volk und Welt als Assistentin des Geschäftsführers.

Hier lernte sie einen jungen Lektor und Übersetzer namens Herbert Bräuning kennen – einen Idealisten, der in der Hoffnung auf einen humanen Sozialismus aus dem Westen in die DDR gekommen war. 1951 heirateten die beiden. Sie waren zwei Freigeister, die sich immer mehr störten an der Diskrepanz zwischen den sozialistischen Werten und ihrer realen Ausgestaltung.

„Boykotthetze“

Beide hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg und pflegten Kontakte zur Ost-SPD, deren Büro bezeichnenderweise in Westberlin lag. Das konnte nicht gut gehen. Anfang 1956 wurden die Bräunings festgenommen und wegen „Boykotthetze“ zu zwei beziehungsweise zweieinhalb Jahren Haft im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen verurteilt.

Als Ursula Bräuning viel später Einblick in ihre Stasi-Akten bekam, musste sie feststellen, dass es ein enger Freund war, der sie und ihren Mann verraten hatte. Dennoch blieb die „rote Uschi“ – den Spitznamen verdankte sie zu gleichen Teilen ihrer politischen Einstellung und ihren hennaroten Haaren – immer Menschenfreundin, offen, kommunikativ, resolut und fürsorglich.

Ab 1971 lebte Ursula Bräuning mit ihrem Mann in Germering. 1975 wechselte sie vom VS zur Verwertungsgesellschaft (VG) Wort, wo sie das Autorenversorgungswerk mit aufbaute und führte. Hier liebte man sie als „Mutter der Schriftsteller“. Weil sie dafür sorgte, dass vergeistigte Literaten mit der Bürokratie zurechtkamen, dass sie Formulare ausfüllten und Anträge einreichten. Weil sie zu jedem Namen das Schicksal im Kopf hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den Ruhestand nutzten die Bräunings für viele Reisen, für Besuche bei Freunden, für die noch intensivere Beschäftigung mit Büchern, aber auch für das Engagement in einem Zeitzeugenprogramm, das die Stasi-Greuel der DDR-Zeit aus Sicht der Opfer dokumentierte.

Isolation

2014 – das Jahr, in dem ihr Mann starb – reiste Ursula Bräuning nach Berlin, um die Gedenkstätte Hohenschönhausen zu besuchen. Sogar in das „U-Boot“ stieg sie hinab, den dunkelsten Teil des ehemaligen Gefängnisses. Danach konnte sie einen Schlussstrich unter die Vergangenheit ziehen.

Noch mit über 90 Jahren lebte die aktive Seniorin selbstbestimmt in ihrer Wohnung. Doch dann kam die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen. Kontakte, Gewohnheiten, Strukturen brachen weg. Ursula Bräuning litt unter der Isolation. „Das hat sie psychisch aus der Kurve getragen“, sagt ein enger Vertrauter, dem sie jahrzehntelang eine mütterliche Freundin war. Kürzlich ist Ursula Bräuning nach langer Demenzerkrankung gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.