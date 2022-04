Naturschützer pro Bürgerentscheid

Von: Klaus Greif

Der Bund Naturschutz unterstützt den Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld. © mm

Der Bund Naturschutz (BN) unterstützt den Bürgerentscheid, der einen Planungsstopp zum Kreuzlinger Feld erreichen will.

Germering – In einer Mitteilung weist die Ortsgruppe darauf hin, dass der BN als Träger öffentlicher Belange im Bebauungsplanverfahren immer wieder Stellung genommen habe. Dabei habe man auch jedes Mal betont, dass man sich nicht gegen eine Bebauung des Areals stellt.

Doch die vom BN angegebenen Kritikpunkte zur jetzigen Art der Bebauung seien unberücksichtigt geblieben.

Die Planung betreffe nicht nur das Kreuzlinger Feld und die Nachbarbebauung. Sie werde weitreichende Probleme für das gesamte Stadtgebiet mit sich bringen, glaubt der BN. Dies beginne mit dem Einfluss der vorgesehenen Anordnung der Baukomplexe, die wie ein Riegel vor der Kleinfeldstraße stehen werden. So werde in sehr warmen Sommernächten eine Frischluftzufuhr und damit eine Abkühlung des städtischen Innenbereichs bis hin zum Kleinen Stachus verhindert.

Bereits in einem Windgutachten des Deutschen Wetterdienstes aus dem Jahr 1998 sei für das Kreuzlinger Feld die möglichen Auswirkungen bei einer entsprechenden Gebäudeanordnung für die östlich nachfolgende Bebauung deutlich gemacht worden. Dies wurde dem BN zufolge noch einmal in dem von der Stadt erneut in Auftrag gegebenen Windgutachten bestätigt.

Außerdem würden sich aus Sicht der Naturschützer die geplanten Gebäudekomplexe in den Innenhöfen entsprechend aufheizen und so ein Überleben der dort vorgesehenen Bäume erschweren. In der heutigen Zeit, wo sich gerade erst einmal der Beginn der Temperaturveränderungen in den Innenstädten bemerkbar mache, sei es fahrlässig, nicht auf solche Argumente zu achten.

Ein weiterer Knackpunkt ist für den Bund Naturschutz die von Planern angenommene Verkehrsbelastung. Diese sei viel zu niedrig angesetzt worden. Der Quellverkehr aus diesem Quartier beschränke sich nicht nur auf den westlichen Raum des Stadtgebietes. Jeder kenne das: Wenn in einem Gebiet der Verkehr stockt und nicht richtig fließe, wird auf andere Stadtteile ausgewichen. Dies setze sich dann fort.

Dabei dürfe man nicht außer acht lassen, dass auch das Briefverteilzentrum verstärkt Verkehr mit sich bringen werde. Für das Kreuzlinger Feld wäre dem BN zufolge deswegen ein Stadtteil-Entwicklungskonzept die bessere Lösung gewesen.

