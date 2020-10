Kramerwirt als Netflix-Drehort: Traditions-Gaststätte wird Schauplatz für beliebte Serie

Im Kramerwirt in Germering ist derzeit einiges los. Der Streaming-Gigant Netflix hat das Wirtshaus als Kulisse ausgewählt.

Germering - Der Kramerwirt in Germering war am Dienstag zugestellt mit Lieferwägen, die beladen waren mit der notwendigen Ausrüstung einer Filmproduktion. Das zog natürlich einige Blicke auf sich, sodass manch einer sich fragte, was dort wohl im Gange sei.

Netflix-Serie Biohackers: Gaststätte Kramerwirt in Germering als Drehort

Des Rätsels Lösung: Der Streaming-Dienst Netflix drehte in der Traditions-Wirtschaft an der Salz-/St. Jakobs-Straße Szenen für die zweite Staffel der Serie „Biohackers“. Laut CSU-Stadtrat Rudolf Widmann, dessen Familie Eigentümer des Gasthofes ist, ist die Münchner Produktionsfirma Claussen & Putz wegen der Dreharbeiten auf den Pächter der Gaststätte zugegangen. Wie sie ausgerechnet auf den Kramerwirt gekommen sind, wisse er nicht. Auch welche Rolle die Gaststätte am Ende in der fertigen Serien-Staffel spielen werde, ist derzeit offiziell nicht bekannt.

Biohackers auf Netflix: Darum geht es in der Serie

„Biohackers“ ist eine Thriller-Serie, der im Gentechnik-Bereich spielt. In den Hauptrollen sind Luna Wedler und Jessica Schwarz zu sehen. Im August wurde die erste Staffel der Serie auf Netflix veröffentlicht. Unter anderem geht es um eine Professorin aus dem Bereich der Genforschung, die mittels eines neuartigen Virus, den nur sie heilen kann, die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Eine junge Frau, die selbst „Opfer“ der Professorin wurde, versucht diese zu stoppen.