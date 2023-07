Neue Personal-Idee: Germeringer Kita kann wieder öffnen

Von: Hans Kürzl

Den Vertrag unterzeichneten OB Andreas Haas und Sabine Schomburg (2. AWO-Vorsitzende) unter den Blicken von (v.l.) Johannes Landendinger (Kindergarten- und Hortreferent), René Mroncz (Stadtkämmerer), Helmut Lindauer (AWO-Vorsitzender), Britt-Hupp-Alter (Vize-Geschäftsleitung AWO), Martin Rattenberger, Saskia Schon, Ines Klussmann (neue Einrichtungsleitung) und Helmut Gallecker (Liegenschaften Stadt). © KÜRZL

Die Lage bei der Kinderbetreuung ist in vielen Kommunen brisant, auch in Germering. Nun wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, um trotz Personalmangels Plätze anzubieten. So könnten bis zu 50 weitere Mädchen und Buben im St. Cäcilia-Kindergarten unterkommen.

Germering – Licht am Ende des Tunnels beim Problem der fehlenden Kita-Plätze. Ein zwischen der Kommune und der örtlichen Arbeiterwohlfahrt (AWO) geschlossener Vertrag macht es möglich, dass in den Räumlichkeiten des früheren Kindergartens St. Cäcilia ab September neue Gruppen unterkommen. Im Maximalfall können 50 Kinder zwischen zwei und fünf Jahren untergebracht werden. Insgesamt stehen in der Stadt rund 100 Kinder auf der Warteliste.

Es handelt sich um Einsteigergruppen

Oberbürgermeister Andreas Haas zeigte sich erleichtert. „Endlich kommt die Unterschrift unter den Vertrag. Eine kleine Sorge weniger für viele Eltern.“ Das Schriftwerk hatte längerer Verhandlungen mit der Kirche bedurft, die im vergangenen Jahr ihren Kindergarten St. Cäcilia in Harthaus für viele unerwartet geschlossen hatte. Die Stadt hatte sich daraufhin bemüht, die Räumlichkeiten selbst zu übernehmen.

Als Träger konnte die AWO gewonnen werden, die unter anderem sämtliche Mittagsbetreuungen an den Grundschulen der Stadt organisiert, ebenso eine Krippe. „Ein guter Partner“, sagt Martin Rattenberger. Er leitet das Amt für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen.

Rattenberger erläuterte zudem, dass es sich bei dem neuen Angebot um sogenannte Einsteigergruppen handele. Diese können mit Assistenzkräften besetzt werden. In diesem eher niedrigschwelligen Betreuungsbereich gestalte sich die Personalsuche leichter. Es muss nicht ausschließlich auf Fachpersonal zurückgegriffen werden. Trotzdem kann der Rechtsanspruch auf Kita-Plätze erfüllt werden.

Allerdings hat sich laut Rattenberger das Jugendamt in Fürstenfeldbruck zunächst eher zurückhaltend geäußert. Das Format mit den Einsteigergruppen müsse wohl erst noch richtig durchdringen, so Rattenberger. Gleichwohl begutachtet das Jugendamt bereits die dafür notwendigen Ergänzungskräfte.

In diesem Zusammenhang betonte AWO-Leiterin Saskia Schon, dass man in allen Bereichen viel Wert auf eine gute Mitarbeiterschulung lege. Mit Ines Klussmann wird zudem eine voll ausgebildete Fachkraft die Leitung der neuen Kinderbetreuungseinrichtung übernehmen.

Klussmann und auch Saskia Schon loben die vergleichsweise großzügigen Räumlichkeiten, die man von St. Cäcilia habe übernehmen können. Es habe lediglich einiger Umbauten wegen der zehn Krippenplätze und den hierfür notwendigen Schlafplätzen bedurft. So steht eine kleine Turnhalle zur Verfügung, mit einer Tanzschule ist eine Kooperation vereinbart. Derzeit ist man noch dabei, das Mobiliar zusammenzustellen.

Plätze werden nach Prioritäten vergeben

AWO-Geschäftsführerin Saskia Schon erläuterte, dass die zur Verfügung stehenden Plätze nach den allgemeinen Prioritätsregeln vergeben würden. Zwei Jahre vor der Einschulung müssen die Kinder allerdings in eine vollwertige Kindertagesstätte.

Der Pachtvertrag mit der Kirche für die Räumlichkeiten läuft zunächst bis zum 1. August 2025, eine Option zur Verlängerung um ein weiteres Jahr ist vorgesehen. Ein längerer Zeitraum wurde nicht vereinbart. So soll auch der Kirche Handlungsspielraum für mögliche längerfristige Planungen eingeräumt werden.