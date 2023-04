Für zwei Kirchen zuständig: Neue Pfarrerin hat viele Aufgaben

Von: Hans Kürzl

Pfarrerin Beate Saalfelder-Bernstein ist für beide evangelischen Kirchengemeinden zuständig. archivfoto © mm

Die evangelische Kirche Germering hat eine neue Pfarrerin: Beate Saalfelder-Bernstein. Auf einer halben Stelle ist sie sowohl für die Dietrich-Bonhoeffer- als auch für die Jesus-Christus-Kirche zuständig.

Germering – Beate Saalfelder-Bernstein wird an ihrer neuen Stelle in der Großen Kreisstadt viele Wege zu gehen haben. Das lässt allein schon ihre Stellenbeschreibung ahnen. Denn die Pfarrerin wird mit jeweils 25 Prozent die Teams der beiden evangelischen Gemeinden grundsätzlich verstärken.

In der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche ist Beate Saalfelder-Bernstein künftig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig. Sie übernimmt die Aufgaben des zum 1. Mai ausscheidenden Jugendleiters Roland Graßer. In der Jesus-Christus-Kirche wird sie den Sprengel übernehmen, den Pfarrer Thomas Schmidt bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor gut einem halben Jahr betreute.

Dort kommen dann noch gottesdienstliche Aufgaben und eventuell ein Konfirmandenkurs hinzu. Außerdem unterrichtet Beate Saalfelder-Bernstein mit einer halben Stelle an zwei Münchner Grundschulen noch evangelische Religionslehre. Sie geht mit Freude an diese Aufgaben heran: „Ich bin sehr neugierig, was mich in der neuen Stelle alles erwarten wird. Vor allem neugierig bin ich auf die Menschen“, schreibt die neue Pfarrerin im Gemeindebrief.

Gebürtig in Hamburg, verbrachte Saalfelder-Bernstein Kindheit und Jugend in Baden-Württemberg. Dort kam sie früh mit der Kirche in Berührung: Kindergottesdienst und Jungschar. „Gott und die Gemeinde wurden mein Zuhause.“ Die Entscheidung, Pfarrerin zu werden, sei wegen der guten Erfahrungen mit der Kirche fast logisch gewesen.

Ost-West-Beziehung

Das Theologiestudium absolvierte sie erst in Tübingen, dann im Westteil des damals noch zweigeteilten Berlin. Dorthin war sie der Liebe wegen hingezogen. Ihr Mann kommt aus der ehemaligen DDR, aus Thüringen. Eine Liebe mit Umwegen und Hindernissen. Vier Jahre trafen sie sich an Wochenenden in Ost-Berlin, gemeinsam Urlaub machten sie in Ungarn. „Es waren vier Jahre Einbahnstraße“, sagt Beate Saalmüller-Bernstein.

Die Grenzübertritte in Berlin waren oft an ein Abenteuer – wenn sie etwa Westzeitungen um den Bauch geschnallt in den Osten schmuggelte. Bei den Telefonaten hörte die Staatssicherheit der DDR mit. Doch die Prüfungen waren für das Paar nach der Wende noch nicht vorbei. Der Mann, promovierter Biologe, erhielt eine Anstellung in München. Währenddessen absolvierte die Pfarrerin ihr Vikariat in Ost-Berlin.

Das Paar führte lange eine Wochenendehe, ehe Saalfelder-Bernstein nach Sauerlach wechseln konnte. Zwei Kinder kamen zur Welt, die mittlerweile erwachsen sind. Aus der Bahn werfen ließ sich das Paar nicht: Saalfelder-Bernstein sagt: „Es gibt einem unheimlich Halt, wenn man an Gott glaubt.“ Sie bekam zum Beispiel bei den Methodisten in Stuttgart einen Job als Pastorin, der ihr Spaß machte. In Otterfing (Landkreis Miesbach) betreute sie eine Eltern-Kind-Gruppe, die sie nach dem einjährigen Erziehungsurlaub neu organisierte.

So etwas wie Beständigkeit in den Berufsweg kam 2015, als Saalfelder-Bernstein bei der evangelischen Landeskirche angestellt wurde. Ihre letzte Berufung war allerdings nur von kurzer Dauer. In der Jakobuskirche in Pullach trat sie erst im Juli vergangenen Jahres den Dienst an. Schon damals wusste sie, dass der Stellenplan der Landeskirche bereits für 2024 nicht mehr vorgesehen war. Aber die Pfarrerin blieb gefestigt, sah sich um – und landete in Germering.

So kam’s zur Stelle

Mit dem Ruhestand von Pfarrer Thomas Schmidt im vergangenen Jahr und dem von Jugendleiter Roland Graßer im Mai war klar, dass eine Nachfolgeregelung nötig war. Im Zuge der neuen Landes-Stellenplanung blieb aber für Germering nur mehr eine halbe Stelle. Pfarr- oder Jugendstelle, hieß also zunächst die Wahl. Doch die Vorstände der örtlichen Kirchen wollten keine Wertigkeit vornehmen und entschieden sich für eine berufsübergreifende Ausschreibung.

