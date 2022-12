Neue Satzung für Bürgerentscheide: Briefwahlunterlagen für alle

Von: Hans Kürzl

Briefwahl wird immer beliebter. © Oliver Bodmer (Beispielfoto)

Die Stadt soll eine neue Satzung zur Durchführung von Bürgerbegehren und -entscheiden erstellen. Das hat der Hauptausschuss einstimmig beschlossen.

Germering – Nach Vorlage der Satzung beim Landratsamt muss noch der Stadtrat zustimmen.

Die aktuelle Satzung stammt aus dem Jahr 2009. Hauptgrund für die Neufassung ist die Möglichkeit, die das Bayerische Innenministerium den Kommunen bereits 2016 eingeräumt hatte – nämlich allen Wahlberechtigten, unabhängig von einem Antrag, Briefwahlunterlagen zukommen zu lassen.

Für den Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld hatte sich die Stadt pandemiebedingt dazu entschlossen, allen Abstimmungsberechtigten Briefwahlunterlagen zu schicken. Diese Ausnahmeregelung ist aber bis Ende 2022 befristet. Doch weil man mit der Briefwahl in Germering gute Erfahrungen gemacht hat – ein Großteil der Wähler hat beim Bürgerentscheid zum Kreuzlinger Feld davon Gebrauch gemacht –, will man an diesem System festhalten. Denn die drei Wahllokale waren nur spärlich besucht. Ganz auf eine Urnenabstimmung zu verzichten, ist rechtlich aber nicht möglich. 2020 war das nur wegen der Pandemie erlaubt.

In die Satzung aufgenommen wird eine Anregung von SPD-Fraktionschef Daniel Liebetruth. Es gebe Menschen, die nicht selbst unterschreiben können, sagte er. OB Andreas Haas meinte zwar: „Ein Unterschriftenstempel könnte rechtlich problematisch werden.“ Diese Möglichkeit wird aber geprüft. Zudem wird festgehalten, dass Wahllokale barrierefrei zugänglich sein sollen.

