Neue Tafeln an Einfallstraßen zur Stadt

Die Hinweistafeln, die an mehreren Einfallstraßen stehen, werden erneuert.

Germering – Zudem bekommen die Schilder, die auf die Städtepartnerschaften mit Balatonfüred in Ungarn und Domont in Frankreich sowie auf die Mitgliedschaft der Stadt im Klima-Bündnis und den Titel Fair-Trade-Stadt hinweisen, ein neues Design. Auch das Logo der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen soll auf den Tafeln zu sehen sein – falls Germering wie geplant in die Arbeitsgemeinschaft aufgenommen wird.

Die Schilder werden erneuert, weil die alten nicht mehr zeitgemäß und teilweise schon verwittert sind. Aufgestellt werden sollen sie an acht Standorten: an der Spange auf Höhe der Waldstraße, an der Planegger Straße am Kreisel, an der Neuen Gautinger Straße, an der Landsberger Straße bei der Aral-Tankstelle, beim Dehner-Gartenmarkt, am Handwerkerhof, am Burgweg sowie an der Landsberger Straße beim Kreisel zur Salzstraße.

Eine digitale Version der Hinweisschilder kommt für die Stadt nicht in Frage – sie schlagen mit bis zu 50 000 Euro pro Exemplar zu Buche und sind damit deutlich zu teuer. tog