Neue Wohnbauten dürfen höher werden

Das Rathaus in Germering. (Archivfoto) © tb

Die seit 2018 bestehenden Planungen für Wohnungsbau im Bereich der Max-Reger- und Richard-Wagner- sowie der Landsberger Straße sollen erweitert werden.

Germering – Einer Aufstockung in zwei Teilbereichen des Planungsgebietes um jeweils ein Geschoss stimmte der Planungs- und Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einmütig zu.

So soll der bisher dreistöckig angedachte Bau an der Richard-Wagner-Straße vierstöckig werden, an der Landsberger Straße sollen nun fünf Geschosse entstehen. „Dies ist aus städtebaulicher Sicht eine deutliche Verbesserung“´, hieß es dazu seitens der Stadt in der Sitzungsvorlage. Im Beschluss von 2018 war von insgesamt 38 Wohneinheiten die Rede. Wie viele Wohnungen nun aktuell dazu kommen sollen, wurde im Ausschuss nicht benannt.

PV-Anlage

Zumindest teilte Stadtbaumeister Stadtbaumeister Jürgen Thum mit, „dass es im Vergleich zu 2018 sonst kaum Änderungen gibt“. Allerdings will man nun darüber nachdenken, zumindest die technischen Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage zu schaffen. Entsprechende Anregungen aus dem Gremium werden Eingang ins Sitzungsprotokoll finden und sollen in den nächsten Verfahrensschritten mit einbezogen werden. Ein Vertreter des Architekturbüros „Kandler und Mack“ erklärte in diesem Zusammenhang außerdem noch, dass man mit Flachdächern planen und diese auch begrünen wolle.

Sicherheitsbedenken bezüglich der Tiefgarageneinfahrt, die an der Ecke Richard-Wagner-/Landsberger Straße vorgesehen ist, hatte Daniel Liebetruth (SPD). „Das scheint mir zu unübersichtlich. Das kann für Radfahrer sehr gefährlich werden.“ Stadtbaumeister Thum erläuterte dazu, dass auf Sicherheit geachtet werde. „Freie Sicht für herausfahrende Fahrzeuge muss gewährleistet werden.“ Die Tiefgarage werde unter der gesamten zu bebauenden Fläche angesiedelt sein.

Der Sportbetrieb

Von Bedeutung bleiben werden ebenfalls die schallschutztechnischen Belastungen durch den Sportbetrieb auf dem Kunstrasenplatz des SV Germering, Die notwendigen schutztechnischen Maßnahmen werden innerhalb des Bebauungsplanes aufgenommen, hieß es dazu. Bereits bei den ersten Beratungen war dies ein Thema.

Weil der Neubau parallel zum Kunstrasenplatz des SVG gebaut und mit einem Laubengang von diesem abgegrenzt werde, werde es für Teile des Grundstückes eine Verbesserung geben, hatte man damals schon mitgeteilt. Lediglich für das längs der Max-Reger-Straße stehende Gebäude treffe dies nicht zu.

Die GBW, die inzwischen als „Dawonia“ firmiert, hatte 2018 die Planungen zurückgestellt. Mitte 2021 waren deren Vertreter mit einer veränderten Planung wieder auf die Stadtverwaltung zugekommen.

