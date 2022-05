Neuer Dirigent hat Stadtkapelle in glänzende Form gebracht

Von: Klaus Greif

„Warum sollen wir uns gegenseitig bekriegen? Das ist doch Quatsch“: Matthias Zippel, Dirigent der Stadtkapelle, zur verstärkten Zusammenarbeit mit dem Sinfonischen Blasorchester Germering © mm

Großes Kino bei der Stadtkapelle – mit einem Konzertprogramm aus Filmmusiken begeisterte das Blasorchester unter der Leitung von Matthias Zippel einen nicht ganz ausverkauften Orlandosaal.

Germering – Nach fast zwei Stunden Musik waren zwei Dinge klar: Die Stadtkapelle ist in Hochform. Und sie hat mit ihrem neuen Dirigenten einen Glücksgriff getan.

Obwohl Zippel das Orchester bereits vor zwei Jahren übernommen hat, stand er jetzt zum ersten Mal mit den Musikern auf der Bühne. 2020 musste das Frühlingskonzert coronabedingt ausfallen. Im vergangenen Jahr saß der Dirigent aufgrund der damaligen Quarantänebestimmungen zu Hause fest und musste von Harald Stößner vertreten werden.

Das erste Stück des Abends kam nicht von der großen Leinwand, sondern aus dem Pantoffelkino. Und den Taktstock schwang nicht Zippel, sondern doch wieder Co-Dirigent Stößner. Warum? Weil es sich um die Titelmelodie der Krimiserie „Derrick“ handelte, in der bekanntlich Assistent Harry in gefühlt jeder Folge schon mal den Wagen vorfahren musste. Und so ließ Harry Stößner das Orchester warmlaufen, bevor Zippel in schwarzem Frack und roten Lackschuhen das Dirigentenpult übernahm.

Melodien aus Disney-Filmen, Auszüge aus den Soundtracks von „Harry Potter“, „Robin Hood“ und „Sherlock Holmes“, eine Hommage an den Western-Komponisten Ennio Morricone und als herzerwärmender Höhepunkt die Allzeit-Highlights aus dem „Dschungelbuch“ – es war ein glanzvolles Programm, das die Zuhörenden mühelos in eben jene Filme zurückversetzte und den Musizierenden höchste Konzentration abverlangte. Denn bei bekannter Musik hat jeder das Original im Ohr – und der Erfolg steht und fällt mit der Präzision der Wiedergabe.

Die Stadtkapelle meisterte die Anforderungen bravourös – von abrupten Tempowechseln über vielerlei filmtypische Soundeffekte bis hin zu charakteristischen Solos. Und alle hatten dabei auch noch sichtlich viel Spaß, was zu einem guten Teil sicherlich Zippels mitreißender Leitung zu verdanken ist.

Da einige Musiker erkrankt oder anderweitig verhindert waren, hatte die Stadtkapelle Verstärkung aus den Reihen des Sinfonischen Blasorchesters (SBO) Germering bekommen. Ein Novum, angeregt vom neuen Dirigenten. „Warum sollen wir uns gegenseitig bekriegen? Das ist doch Quatsch“, so Zippel nach dem Konzert zum Münchner Merkur. Umgekehrt würden auch Stadtkapellen-Mitglieder beim Jahreskonzert des SBO am 15. Mai dabei sein.

Im Juli spielen Mitglieder beider Orchester und der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen bei den Bühnenhof-Konzerten der Stadthalle, und im Herbst gibt es ein gemeinsames großes Jubiläumswochenende. Das SBO feiert sein 20-jähriges Bestehen, die Feuerwehrkapelle ihr 40-jähriges. Die Stadtkapelle ist mit 50 Jahren die älteste der drei Formationen – und brennt für ihre Musik wie am ersten Tag. Kein Wunder, dass das Publikum die Musiker erst nach zwei Zugaben von der Bühne ließ.

