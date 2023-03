Lieblingsläden damals und heute: Neuer Standort beflügelt das Geschäft

Von: Hans Kürzl

Dieses Luftbild stammt aus dem Bestand des Stadtarchivs und ist Anfang der 1980er-Jahre entstanden. Das ursprüngliche Gebäude der Sparkasse ist am linken Bildrand oben zu sehen. Hinter dem Gebäude ist auch noch der Masten der früheren Bahnstromleitung zu sehen. Erst deren Abbau vor rund zehn Jahren hatte die Erweiterung der Sparkasse möglich gemacht. © Stadtarchiv

Caroline Gebhardt stuft den Standort ihres Lieblingsladens als „Lieblingslage“ ein. „Das hier ist perfekt“, sagt sie über ihr Geschäft Moda Carina an der Otto-Wagner-Straße 1 in Germering.

Germering – Das Ambiente sei super modern und großzügig. Das sei auch durch das Entgegenkommen der Sparkasse, in deren Gebäude sich der Laden befindet, möglich geworden, fügt Caroline Gebhardt an.

Die 2017 getroffene Entscheidung, von der Otto-Wagner-Straße 3c in Germering ein paar Meter nördlich zum Kleinen Stachus zu ziehen, habe sie nicht bereut. Die Kundenfrequenz habe sich spürbar erhöht. Die Kunden, die die Geschäftsfrau ansprechen will, sind Frauen ab einem Alter von etwa 35.

2017 hat Moda Carina den neuen Laden bezogen. © Weber

Mode mit Erfolg an die Kundin bringen schafft Gebhardt in Germering schon seit dem Jahr 1986. Damals hatte sie ihr Ladengeschäft an der Landsberger Straße – dort wo auch „Möbel Grollmus“ bis 2019 seinen Firmensitz hatte. Bis 1997 berieten Gebhardt und ihr Team eben an der Landsberger Straße die Kunden. 1997 erfolgte der erste Umzug, in die Otto-Wagner-Straße 3c. Da war die örtliche Verbesserung ebenfalls der Grund für die Veränderung – wie dann 2017.

Die Serie: Die im Wirtschaftsverband Germering organisierten Lieblingsläden haben seit Beginn des Jahres in ihren Schaufenstern historische Fotos ausgestellt. Diese sollen zeigen, wie der aktuelle Standort der Germeringer Geschäfte früher einmal ausgesehen hat. Der Münchner Merkur veröffentlicht diese Aufnahmen in loser Reihenfolge - etwa in diesem Beitrag Dieses Traditionsgeschäft gibt es hier seit 50 Jahren oder hier Lieblingsläden damals und heute: Die Teezeit oder hier Germeringer Lieblingsläden: Bingo Jeans an Stelle der alten TSV-Halle

