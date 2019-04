Neuer Wirt will das Schusterhäusl beleben

Der Biergarten am Schusterhäusl erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Mit André Kollmann hat sich ein neuer Pächter gefunden.

Germering – Er tritt die Nachfolge vom Münchner Wirt Frank Danisch an, der den Biergarten 2014 nach jahrelanger Durststrecke übernommen hat. Am 1. Mai findet die offizielle Eröffnung des neu gestalteten Biergartens statt.

Der neue Pächter des schattigen Plätzchens am Parsberg, André Kollmann, ist 27 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich bei einer Firma in Gauting, die unter anderem Wartungen von Schank- und Zapfanlagen durchführt. Durch den Beruf ist der Kontakt zum Schusterhäusl entstanden. „Ich habe früher auch die Schankanlage im Schusterhäusl gereinigt.“ Nun will Kollmann dem Biergarten, der stets als beliebte Ausflugstätte galt, neues Leben einhauchen. Unterstützen wird ihn dabei seine Mutter, die die Betriebsleitung im Biergarten übernimmt.

+ André Kollmann Von Oktober 2018 bis Ende März fanden umfangreiche Umbauarbeiten am Schusterhäusl statt. Dabei wurde der Außenbereich des Biergartens neu bekiest, ein neuer Kinderspielplatz installiert und die Sitzmöbel ausgetauscht. Innen hat man die Küche rundumsaniert und neue Geräte angeschafft. „Es fand eigentlich eine Komplett-Sanierung statt“, so der 27-Jährige.

Den Gästen will man zukünftig eine größere Karte anbieten. Die Selbstbedienung wird es hingegen nach wie vor geben. Bei den Gerichten liegt der Fokus auf den typischen Biergartengerichten wie Obazda, Wurstsalat, Haxn oder Spareribs. „Außerdem soll es mehr Live-Musik geben“, so André Kollmann.

In die umfassende Renovierung ist viel Geld geflossen, sagt der neue Pächter. Öffnen will André Kollmann seinen Biergarten bis mindestens Mitte September immer an sonnigen Tagen ab 15 Grad, „von 11 Uhr bis Open End“. Ob sich das Projekt rechne, bleibe abzuwarten. Doch der 27-Jährige ist zuversichtlich. Denn obwohl die offizielle Eröffnung des Biergartens erst Anfang Mai ist, haben Kollmann und sein Team die Biergartensaison am Schusterhäusl bereits jetzt an warmen Tagen eingeläutet. „Am vergangenen Wochenende waren wir an beiden Tagen überfüllt.“ (seo)