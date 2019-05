Neues Kapitel der Freundschaft mit Domont

Wenige Wochen vor der Europawahl wollen Germering und Domont ein neues Kapitel in ihrer Städtepartnerschaft eröffnen. Das verkündeten OB Andreas Haas und sein Kollege Frédéric Bourdin bei einem Empfang im Rathaus. Anlass des Besuchs einer Delegation aus Frankreich ist das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft.

Germering– Das verkündeten OB Andreas Haas und sein Kollege Frédéric Bourdin bei einem Empfang im Rathaus. Anlass des Besuchs einer Delegation aus Frankreich ist das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft.Die Besucher aus Domont sind seit Anfang der Woche in Germering. Bei einem ersten gemeinsamen Abendessen im Ristorante Villini haben sich Andreas Haas und sein vor drei Jahren gewählter Amtskollege Frédéric Bourdin erstmals persönlich getroffen. Die beiden Bürgermeister haben sich von Anfang an bestens verstanden, wie Haas gestern erzählte.

Dieses Verständnis wurde am Rande der Maifeier vom Mittwoch, bei der OB Haas tatkräftig in Lederhose beim Aufstellen des Maibaumes mithalf, offensichtlich noch einmal vertieft. Bourdin äußerte anschließend den großen Wunsch, beim nächsten Aufstellen eines Maibaumes an der Seite von Haas am Kraftakt mitmachen zu dürfen – natürlich in Lederhose, wie er gestern versicherte.

Bei der Maifeier hatte Bourdin schon öffentlich darauf hingewiesen, wie wichtig ihm Europa und vor allem die Deutsch-Französische Freundschaft sind. Als politische Vorbilder nannte er Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, die die Versöhnung der beiden Länder nach dem Zweiten Weltkrieg in die Wege geleitet haben. Diese beiden Namen erwähnte Bourdin dann auch bei seinem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt, wo er sich gestern mit allen mitgereisten Vertretern aus Domont verewigen durfte.

OB Haas meinte anlässlich der seit 35 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft, dass es jetzt um die Zukunft gehe. Er fügte an: „Dass diese Zukunft eine europäische wird, das müssen wir meistern.“ Auch aus diesem Grund seien Städtepartnerschaften so wichtig: „Hier kann man erleben, was Europa bedeutet.“ Die persönlichen Kontakte seien dafür immens wichtig. Dazu gehörten auch Schüleraustauschprogramme wie am Max-Born-Gymnasium. Das pflegt seit 2016 eine Partnerschaft mit dem Lycée George-Sand in Domont. Haas: „Hier entstehen Freundschaften und Beziehungen.“

Der Hoffnung von Haas, dass die Partnerschaft zwischen den zwei Städten in einen neue Runde geht, stimmte Bourdin mit einer kurzen Bemerkung auf Deutsch zu: „Das ist klar.“ Dass der Bürgermeister der 16 000 Einwohner-Stadt nördlich von Paris der deutschen Sprache teilweise schon mächtig ist, hatte er schon bei der Maifeier erzählt. Er sei ein Jahr bei der französischen Armee in Deutschland stationiert gewesen. Zudem hat der Ingenieur zehn Jahre lang beruflich mit deutschen Unternehmen zu tun gehabt.

Der erste Besuch in Germering scheint diese Verbindung zu Deutschland wieder bestärkt zu haben. „Im Hotel hat er die ganze Nacht Deutsch gelernt,“ erzählte Maria Samaran vom Domonter Partnerschaftsverein. Die gebürtige Deutsche lebt seit Jahrzehnten in Frankreich und leistete auch bei diesem Besuch als Dolmetscherin wieder unbezahlbare Dienste.