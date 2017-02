Oboe aus Gymnasium verschwunden

Aus dem Carl-Spitzweg-Gymnasium in Germering ist ein teures Musikinstrument verschwunden. Die zuständige Polizei bittet um Hinweise.

Gemering–

Am Samstag wurde bekannt, dass die rund 3000 Euro teure Oboe bereits am Dienstag gestohlen worden sein muss. Man vermutet, dass der Langfinger an diesem Tag zwischen 8 und 11 Uhr zugegriffen hat. Das Instrument und auch die Aufbewahrungstasche, in der es sich befand, sind schwarz. Beides stammt von der Firma Bulgheroni, so die Germeringer Polizei. Hinweise auf den Dieb oder auf den Verbleib der Oboe werden unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 erbeten.