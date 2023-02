Mit Solaranlage: App-gesteuerte Packstation geht in Betrieb

Von: Klaus Greif

Eine Packstation. © arp

Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation an der Bertha-von-Suttner-Straße 3 in Germering in Betrieb genommen.

Germering – Die Kapazität des neuen, solarbetriebenen Automaten umfasst einer Meldung der Post zufolge 109 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen, vorfrankierte Sendungen verschicken – und damit aktiv zum umweltfreundlichen Paketversand beitragen.

Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App. Die Nutzung des kostenlosen Services Packstation trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie des Verkehrs innerhalb von Städten bei.

Im Vergleich zu einer Haustür-Zustellung werden bei einer Packstation-Sendung bei der Auslieferung im Durchschnitt 30 Prozent CO 2 eingespart. Denn die Zussteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen. Bundesweit be- und entladen aktuell rund 20 000 klimafreundliche Elektro-Fahrzeuge die Packstationen.

Auf ein Display wird bei der App-gesteuerten Packstation verzichtet, da der Kunde sie ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. „Wir haben diese Stationen intensiv getestet. Die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland.

