Pakete werden in Germering mit E-Transportern ausgeliefert

Der elektrische Kleintransporter StreetScooter ist für die Deutsche Post mittlerweile überall in Deutschland erfolgreich im Einsatz. Für die reine Paketzustellung ist er allerdings zu klein.

Germering – Seit kurzem hat er deshalb einen großer Bruder: Den StreetScooter Work XL, den die Deutsche Post gemeinsam mit Ford produziert. Als eine der ersten in Deutschland hat die Zustellbasis Germering zwei der umweltfreundlichen Fahrzeuge im Einsatz.

Ford Transit

Der neue E-Transporter, der auf dem Fahrgestell des Ford Transit basiert, hat einem Bericht der Post zufolge ein Volumen von 20 Kubikmetern und darf bis zu 1,275 Tonnen zuladen – das entspricht ungefähr 200 Paketen. Mit diesen Rahmendaten unterscheidet er sich nicht wesentlich von den konventionell angetriebenen Transportern, die in Germering bislang in der Paketzustellung zum Einsatz kamen.

Leiter ist begeistert

Seit Anfang April sind zwei StreetScooter Work XL für die Zustellbasis unterwegs und versorgen das Stadtgebiet mit Paketpost. Hasan Eroglu, der Leiter der Zustellbasis, ist schon jetzt begeistert von den Neuankömmlingen: „Die Erfahrungen unserer Zusteller sind sehr positiv“, erzählt Eroglu. „Die Transporter fahren sich äußerst flott, sie sind leise und haben einige gute Funktionen, die unseren Zustellern die Arbeit erleichtern“, so Eroglu weiter. Dazu gehören zum Beispiel Sitz- und Standheizung oder die elektrische Schiebetür, die der Zusteller per Fußtaster öffnen kann. Ander als bei den herkömmlichen Transportern muss er also nicht immer eine Hand frei haben, um das Auto zu öffnen.

Führerschein der Klasse C notwendig

Wegen seines zulässigen Gesamtgewichts von über vier Tonnen dürfen den XL grundsätzlich nur Zusteller fahren, die einen Führerschein der Klasse C besitzen. Dank einer Ausnahme für elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge ist es aber auch möglich, ihn mit der Führerscheinklasse B zu fahren – vorausgesetzt, der Fahrer hat an einer entsprechenden Einweisung teilgenommen und eine entsprechende Sondereintragung im Führerschein. Die fünfstündige Einweisung hat die Deutsche Post Anfang April durchgeführt. „Dabei haben unsere Zusteller alles über das Fahrzeug erfahren, was es zu wissen gibt – von seiner Leistung über das Aufladen bis hin zu den Besonderheiten im Betrieb“, erzählt Eroglu.

Außerdem haben neben den Zustellern, die den StreetScooter jetzt fahren, zwei weitere Kollegen als Multiplikatoren an der Einweisung teilgenommen, die ihr Wissen in Zukunft an andere Zusteller weitergeben sollen, so Eroglu weiter.

In Bayern die erste Zustellbasis

Die drei Fahrer, die im StreetScooter auf Zustelltour sind, zählen deutschlandweit zu den ersten, die den neuen Transporter im regulären Betrieb fahren dürfen. „In Bayern sind wir sogar derzeit noch die einzige Zustellbasis mit dem Work XL“, sagt Eroglu stolz. Nach und nach sollen die umweltfreundlichen Zustellfahrzeuge flächendeckend zum Einsatz kommen. Sie sollen dazu beitragen, dass die Deutsche Post ihr großes Klimaschutzziel erreicht: Bis 2050 will das Unternehmen seine Emissionen aus der Logistik auf null reduzieren. Übrigens kommt der umweltfreundliche StreetScooter nicht nur bei den Zustellern gut an – auch bei Kunden stößt er auf Begeisterung. „In den ersten Wochen haben manche Kunden sogar erst mal gefragt, ob sie ein Foto machen können, bevor sie ihr Paket angenommen haben“, erzählt Eroglu.

Von den rund 80 Zustellern in der Zustellbasis, die in 68 Zustellbezirken unterwegs sind, dürfen im Moment nur drei das innovative Elektrofahrzeug fahren. Die übrigen stellen noch mit den 75 herkömmlichen Transportern zu.

Vollelektrisch angetrieben

Der StreetScooter Work XL ist vollelektrisch angetrieben, eine Akkuladung bringt ihn im Zustellbetrieb mit seinen vielen Starts und Stopps bis zu 70 Kilometer weit – für die Germeringer Zustellbezirke reicht das locker, hier werden im Schnitt am Tag nur 15 Kilometer zurückgelegt. Im Vergleich zu einem konventionellen Kleintransporter spart er im Jahr etwa 1900 Liter Diesel und fünf Tonnen CO2-Emissionen ein. An den eigens dafür installierten Ladesäulen in der Zustellbasis wird er innerhalb von sechs Stunden aufgeladen.

