Passionierte Musikerin war auch als Pädagogin erfolgreich

Von: Ulrike Osman

Lieselotte Becker-Rank wurde 91 Jahre alt. © mm

Singen – das liebte Lieselotte Becker-Rank schon als kleines Kind. Sie ging noch nicht mal zur Schule, da fiel die Leidenschaft der sächsischen Gutsverwalterstochter bereits auf.

Germering – In einem Internat für höhere Töchter erhielt sie später Gesangs- und Klavierunterricht, absolvierte zahlreiche Auftritte und wurde im Abiturzeugnis für ihr Talent besonders belobigt.

„Mit ihrer natürlichen musikalischen und mimischen Begabung und ihrem hellen, klaren Sopran hat sie den Menschen viel Freude bereitet“, schrieben die Lehrer. Diesen Satz zitierte Lilo Becker-Ranks Familie kürzlich in ihrer Traueranzeige. Die langjährige Leiterin der Musikschule Germering ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Zunächst sah es nicht so aus, als würde die in Bautzen geborene, in Donauwörth und Augsburg aufgewachsene Lilo Rank die Musik zu ihrem Beruf machen können. Nach der Schule wurde sie Sekretärin bei der Firma MAN in Augsburg. Auch hier war man schnell von ihr angetan, denn mit ihren flinken Klavierfingern tippte sie doppelt so viele Anschläge pro Minute in die Schreibmaschine wie gefordert waren. Besonders begeistert von der jungen Bürokraft war ein Maschinenbauingenieur namens Günter Becker. 1954 heirateten die beiden. 1955 wurde Tochter Monika geboren, drei Jahre später folgte Sohn Alexander.

Aber ein Leben nur als Hausfrau und Mutter? Das war nichts für die leidenschaftliche Sängerin. Sie studierte Gesang und Klavier am Konservatorium in München, erwarb anschließend eine pädagogische Qualifikation und übernahm 1968 die Leitung der neu gegründeten Musikschule in Germering, wo die Familie inzwischen lebte.

Sie suchte und fand Lehrkräfte, organisierte Unterrichtsräume, koordinierte den Stundenplan und etablierte eine professionelle Verwaltung. „Es ist auch Lilos Verdienst, dass die ursprünglich zwei Musikschulen in Unterpfaffenhofen und Germering heute eine erfolgreiche Institution in der Stadt und im Landkreis geworden sind“, sagte OB Andreas Haas in seiner Traueransprache.

Ein tiefer Einschnitt für die Familie folgte 1970. Günter Becker kam bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Noch keine 40 Jahre alt, war Lilo Becker-Rank Witwe. Sie begann, neben der Arbeit als Schulleiterin und Gesangslehrerin vermehrt als Solistin in Opern- und Operettenkonzerten aufzutreten, oft zusammen mit Gesangspartner Werner Sebb. Aus einer kleinen lokalen Singgruppe machte sie den Roßstallchor, der ab 1981 bei Konzerten Erfolge feierte. Später schloss sie sich dem Kirchenchor St. Martin an.

Privat reiste Lilo Becker-Rank gerne und weit. Sie ging in Afrika auf Safari, besuchte Neuseeland und flog bereits 1971 das erste Mal in die USA, um eine Brieffreundin persönlich kennenzulernen. Deren Eltern hatten die Familie Rank in der Nachkriegszeit mit Care-Paketen versorgt. Es gab viele lange Freundschaften im Leben der leidenschaftlichen Puppensammlerin. Bis zuletzt pflegte sie Kontakte zu ehemaligen Schülern und zu Freundinnen aus ihrer glücklichen Internatszeit.

2001 musste die Germeringerin einen weiteren schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihre Tochter Monika starb mit nur 46 Jahren an Krebs. Heute gehören vier Enkelkinder und drei Urenkel zur Familie. Dass sie in einigen Monaten zum vierten und fünften Mal Urgroßmutter geworden wäre, hat Lilo Becker-Rank nicht mehr erfahren.

