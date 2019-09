Polizei drosselt Verkehr auf der A96

Autofahrer müssen ab Donnerstag auf der Ausbaustrecke der A 96 zwischen Germering und Oberpfaffenhofen nachts mit erheblichen Störungen rechnen.

Germering - Grund: Ab Donnerstag bis einschließlich 24. Oktober werden sechs die Autobahn überspannende Schilderbrücken installiert. Die Arbeiten werden immer nachts durchgeführt. Zwischen 22 und 5 Uhr wird die Zahl der Fahrspuren reduziert. Jeweils von 23.30 bis 2.30 Uhr gibt es so genannten Drosselfahrten. Die Polizei hält dabei den Verkehr für jeweils 15 Minuten komplett an.

Die erste Drosselfahrt hat der Autobahndirektion zufolge schon stattgefunden.

Am Dienstag, 24. September, ist ab 23.30 Uhr der selbe Abschnitt, aber nur in Fahrtrichtung Lindau betroffen. Das wird dann am Freitag, 25. September, um 23.30 Uhr wiederholt. Am Donnerstag, 10. Oktober, und am Dienstag, 24. Oktober, sind dann jeweils ab Mitternacht beide Fahrtrichtungen betroffen.

Von der Verringerung der Spuren ist in der Nacht auf Donnerstag sowie vom Montag, 23. September, bis Dienstag, 24. September, die Fahrtrichtung Lindau betroffen. Der in Richtung München fließende Verkehr muss in der Nacht auf den 25. September und auf den 10. Oktober wegen des Ausbaus mit weniger Spuren zurecht kommen.