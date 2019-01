Probe-Einschreibung für Technik-Zweig an der FOS Germering

Das Kultusministerium hat eine Probeeinschreibung für die Ausbildungsrichtung Technik an der FOS Germering gestartet.

Germering–Schüler können bei der Anmeldung neben Sozialwesen und Wirtschaft für nächstes Schuljahr auch diese Fachrichtung wählen. Die Ausbildungsrichtung wird letztlich nur genehmigt, wenn sich genügend Schüler dafür interessieren.

Ziel ist die Einrichtung von zwei Klassen, damit ein ausreichendes Unterrichtsangebot sichergestellt werden kann. Die fachpraktische Ausbildung kann in den neu gebauten Werkstätten in Fürstenfeldbruck absolviert werden. Im Zuge des Neubaus der Berufsschule wurden dort die Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Probeeinschreibung findet vom 18. Februar bis zum 1. März statt. Bei einer Veranstaltung am Donnerstag, den 24. Januar um 18 Uhr kann man sich direkt an der FOS in Germering informieren.