Leitungen undicht: Es geht zu viel Trinkwasser verloren

Germering

Die Wasserverluste der Stadtwerke sind zu hoch. Das hat der Kommunale Prüfungsverband moniert. Die Stadt hat Gegenmaßnahmen eingeleitet. Bisher ohne Wirkung.

Germering – Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband nimmt regelmäßig die Jahresabschlüsse der Kommunen unter die Lupe. Unregelmäßigkeiten oder unnötige Ausgaben werden bemängelt und die Gemeinden um Stellungnahmen gebeten. Die Stadt hat für die Jahre 2014 bis 2019 eine ganze Reihe von Hinweisen erhalten und abgearbeitet, die jetzt im Hauptausschuss vorgestellt wurden.

Überwiegend handelt sich dabei um Formfehler bei der Verwaltung, die schnell umgestellt werden konnten. Beispiel: Die Verwaltung des Kassensystems im Hallenbad dürfe nicht von Mitarbeitern ausgeführt werden, die auch an der Kasse sitzen.

21,1 Prozent Verlust

Eine umfangreichere Bemängelung führte jetzt im Hauptausschuss zu einer längeren Diskussion. Die Prüfer hatten die hohen Wasserverluste der Stadtwerke kritisiert. Dies beeinträchtige den wirtschaftlichen Betrieb des Wasserwerks.

Die vorgelegten Zahlen sind tatsächlich auffällig: Im Jahr 2014 verzeichneten die Stadtwerke einen Wasserverlust in Höhe von 258 000 Kubikmetern. Das sind 12,3 Prozent des geförderten Wassers. Fünf Jahre später waren es dann mit 523 000 Kubikmeter sogar 21,1 Prozent.

Christian Gruber (SPD) wollte deswegen von Werkleiter Roland Schmid wissen, woran dies liegt, was dagegen getan wird und ob die Verluste seit 2019 immer noch so hoch sind.

Schmid erklärte, dass sich tatsächlich in den vergangen Jahren nichts verändert habe. Die Verluste seien weiterhin sehr hoch. Die Stadtwerke haben schon mehrere Gegenmaßnahmen eingeleitet, aber bislang keinen Erfolg damit erzielt. Eine der Ursachen der Verluste ist im alten, 166 Kilometer langen Rohrnetz zu suchen, das die Haushalte mit Wasser versorgt. Wenn es hier zu einem Bruch oder zu Rissen kommt, wird dies nicht sofort bemerkt. Grund: Die Beschaffenheit der Münchner Schotterebene führt dazu, dass das Wasser einfach nach unten versickert.

Geräusche feststellen

Die Stadtwerke haben deswegen schon im Vorjahr spezielle Detektoren bestellt, die Geräusche in den Rohren feststellen. Die Geräte seien aber bis jetzt nicht lieferbar gewesen. Anfang des Jahres wurde laut Schmid zusätzlich eine Fachfirma mit der Erstellung eines hydraulischen Modells für das Leitungsnetz beauftragt. Damit könnten Problemstellen im Netz festgestellt werden.

Ein zusätzliches Problem bei der Sanierung des Netzes ist die Tatsache, dass die Stadtwerke dies bislang in der Regel an Straßensanierungen der Stadt gekoppelt habe. Die sei aber unter anderem wegen des Wegfalls der Ausbaubeitragssatzung in den vergangenen Jahren zurück gefahren worden.

Auch die Tatsache, dass viele Hausanschlüsse veraltet sind und erneuert werden müssten, spielt laut Schmid eine Rolle. Das Problem dabei: Ohne Mitwirken der Eigentümer kann dies nicht geschehen.

