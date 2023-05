Radler dürfen weitere Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren

Von: Klaus Greif

Die Parsbergstraße darf künftig von Radlern in beiden Richtungen befahren werden. © mm

Radfahrer dürfen künftig wie in der Glocken- und der Nibelungenstraße drei weitere Einbahnstraßen in Gegenrichtung befahren. Damit erfüllt die Stadt Germering eine weitere Bedingung auf dem Weg zur Fahrradfreundlichen Kommune.

Germering – Die Öffnung von Einbahnstraßen für Radler in Gegenrichtung ist eine der Voraussetzungen, die die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommune (AGFK) fordert, wenn man Mitglied werden will. Die Verwaltung hat deswegen geprüft, wo dies möglich ist. Susanne Fischer, Leiterin des Straßenverkehrsamts, hat die Ergebnisse jetzt im Planungs- und Bauausschuss präsentiert.

Bedingungen

Um Einbahnstraßen für Radler in beiden Richtungen befahrbar zu machen müssen laut Fischer mehrere Bedingungen erfüllt werden. Sie müssen Tempo-30-Straßen sein, mindestens 3,5 Meter breit sein und eine übersichtliche Verkehrsführung aufweisen – also möglichst gerade sein.

Weil Germering laut Susanne Fischer sowieso nicht viele Einbahnstraßen hat, sind letztlich lediglich sechs untersucht worden. Übrig geblieben sind dann nur die Parsberg- und Rosenstraße, wo die Regel ohne Probleme umgesetzt werden kann. Ebenfalls möglich ist die Öffnung in der Schraystraße – allerdings nur, wenn ein einseitiges Halteverbot angeordnet wird.

Die Öffnung der Cewe-/Oskar-von-Miller-Straße, der Sandstraße und der Kurfürstenstraße ist aus Sicht von Susanne Fischer nicht angebracht. Vor allem die Kurfürstenstraße führte deswegen zu einer Diskussion im Ausschuss.

Als Viertklässler

SPD-Fraktionssprecher Daniel Liebetruth war der Ansicht, dass die Kurfürstenstraße für Radler ganz geöffnet werden sollte. Es handle sich vor allem auch für Radler wichtige Verbindung zwischen Harthaus und Neugermering. Er kenne diesen Weg noch aus seiner Schulzeit – als Viertklässler sei er auch verbotenerweise zum Radstellplatz an der Grundschule gefahren.

Die Argumente der Verwaltung seien zwar richtig, vor allem was die Parksituation in der Straße betrifft. Liebetruth: „So wie es jetzt ist, geht es tatsächlich nicht.“ Seiner Meinung nach sollte man warten, bis die Baustelle an der Wittelsbacher Schule beendet ist. Dann könnte es eventuell möglich sein, sich eine Lösung für die Kurfürstenstraße zu finden.

Es funktioniert

Franz Senninger (CSU) lehnte die Öffnung der Kurfürstenstraße wegen der Nähe zur Grundschule ab. Die Kinder sollten erst die Grundlagen der Straßenverkehrsordnung lernen, ehe man sie mit Ausnahmen konfrontiert.

Gerhard Blahusch (Grüne) sah es ähnlich wie Senninger. Man sollte eine Entscheidung zur Kurfürstenstraße aber zunächst erst einmal zurückstellen. Als Radler, der auch viel in München unterwegs ist, müsse er zudem sagen: „München hat die Öffnung schon in vielen Straßen umgesetzt. Es funktioniert sehr gut.“

Der einzige, der die Öffnung der Einbahnstraßen für Radler komplett ablehnte, war Hans Pichelmair (CSU): „Ich will keine Geisterfahrer erlauben.“

