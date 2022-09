Rätsel um Namensgeber der Eugen-Papst-Straße

Von: Klaus Greif

Die Eugen-Papst-Straße verbindet die Beethoven- mit der Hörwegstraße. © Weber

Die Eugen-Papst-Straße verbindet die Beethoven- mit der Hörwegstaße in Germering und verläuft parallel zur Unteren Bahnhofstraße. Es handelt sich um eine ruhige Wohnstraße - und doch birgt sie ein Rätsel.

Germering – Nach wem sie benannt wurde, ist nicht ganz sicher, schreibt die Ortschronistin Irmgard Langewiesche in ihren „Germeringer Straßengeschichten“. Es war entweder der Lehrer Eugen Papst, der von 1887 bis 1917 in Germering wirkte. Oder aber sein Sohn Eugen Papst, der seine Jugend in Germering verbrachte und später als Generalmusikdirektor Karriere machte.

Der ältere Eugen Papst galt als „der strengste und berühmteste Lehrer und Erzieher Germerings“. Diese Einschätzung entstammt dem Buch „Germering und Unterpfaffenhofen in alten Ansichten“ von Betty Oberhofer. Der Pädagoge wurde 1917 zum ersten Ehrenbürger der Gemeinde ernannt. Er war nicht nur als Pädagoge sondern auch als Musiker über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt.

Eugen Papst spielte laut Irmgard Langewiesche mehrere Instrumente virtuos und war ein erfolgreicher Komponist. Prinzregent Luitpold zeichnete ihn dafür sogar aus. Im Stadtarchiv liegt ein Teil seiner Werke im Original auf. Dazu gehört unter anderem ein Festmarsch, der bei der Eröffnung der Eugen-Papst-Schule, dem Förderzentrum-Ost des Landkreises, gespielt wurde.

Geboren wurde der Pädagoge am 14. August 1855 in Schöllgang-Sonthofen. Nach mehreren ersten Stationen als Lehrer unter anderem in Oberammergau wurde er im Jahr 1887 nach Germering versetzt. Bis zum Bau der Unterpfaffenhofener Schule an der Salzstraße im Jahr 1909 unterrichtet er auch die Kinder der Nachbargemeinde. Der Vater von elf Kindern war Organist in den Kirchen St. Martin und St. Jakob. Er verstarb 1923 in Germering.

Sein Sohn Eugen war zunächst ebenfalls Lehrer, entschied sich dann aber für ein Leben als Musiker. 1936 wurde er Generalmusikdirektor, 1937 Professor. Er war mit seinen Konzertreisen in ganz Europa unterwegs. Im Dritten Reich wurde er seines Postens enthoben. Er zog sich nach Oberammergau zurück, wo er bis zum Lebensende blieb. Die Landeshauptstadt München hat eine Straße nach dem Musiker Eugen Papst benannt.

