Raubüberfall: Junge Männer nehmen 59-Jährigem Geld ab

Von: Tobias Gehre

Polizei im Einsatz © Carsten Rehder

Zwei junge Männer haben am frühen Montagmorgen einen 59-Jährigen überfallen. Die Tat ereignete sich mitten in der Stadt. Nach ihrem Raub flüchteten die Täter.

Germering – Wie die Polizei mitteilt, kam das Opfer gegen 2.10 Uhr mit der S-Bahn in Germering an. Auf dem Nachhause-Weg traf er in der Hirschauerstraße auf die beiden Räuber. Unter Androhung von Gewalt forderten die Männer Geld und Wertgegenstände von dem 59-Jährigen.

Damit das Duo seine Drohungen nicht wahr machte, gab der Mann den Verbrechern einen kleinen Betrag. Anschließend suchten die Unbekannten das Weite. Das Opfer wurde nicht verletzt.

Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Räubern ein – allerdings ohne Erfolg. Die Täter werden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Beide sind demnach schlank, haben kurze Haare und waren dunkel gekleidet. Der Haupttäter sprach hochdeutsch. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 bei den Ermittlern zu melden.

