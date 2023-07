Abschlussfeier der Realschule Unterpfaffenhofen: Dieser Jahrgang punktete auf viele Arten

Von: Hans Kürzl

Teilen

„Wir haben es geschafft“: Die Absolventen genossen die Abschlussfeier der Realschule im Orlandosaal der Stadthalle. © PETER WEBER

Ziemlich stolz blickt die Realschule Unterpfaffenhofen auf ihren diesjährigen Abschlussjahrgang: 138 Schüler haben die Mittlere Reife in der Tasche, 19 davon eine Eins vor dem Komma.

Germering – „Wir haben es geschafft“: Diesen Satz schmetterten die Schülersprecher Miriam Nikolic und Jonathan Strobl ihren Mitschülern bei der Abschlussfeier in der Stadthalle entgegen. Er drückte zugleich Erleichterung und Freude aus. Für Strobl galt dies im besonderem Maß, war er doch erst später nach einem Schulwechsel nach Unterpfaffenhofen gekommen. „Ich habe viele gute Einblicke bekommen. An der Realschule habe ich mich immer gut aufgehoben gefühlt“, sagte er.

In den sechs Jahren hätte jeder Schüler wie in einem Computerspiel immer wieder ein neues Level erreicht. So stellte es der kommissarische Schulleiter Carsten Wibranski dar. „Dabei habt ihr neue Stärken entwickelt. Ihr könnt zuversichtlich sein, dass ihr das auch weiter so schafft.“ Besonders stolz sei man, dass 138 Schüler den Abschluss der Mittleren Reife in der Tasche hätten, 19 davon sogar mit einer Eins vor dem Komma.

Wibranski lobte außerdem, dass das Engagement vieler über das Klassenzimmer und den Schulhof hinausgegangen sei: Büchereiteam, Streitschlichter oder Betreuung der Veranstaltungstechnik. Die Schüler hätten sich mit diesen Ehrenämtern Respekt verschafft und Stärke für die Gesellschaft bewiesen.

„Die richtige Abfahrt gefunden“, nannte es Elternbeiratsvorsitzende Verena Mergelkamp. Bereits der Übergang von der Grund- in die Realschule sei der richtige Weg gewesen. Und sie betonte: „Es ist ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.“

Nun entlasse man einen ganzen Abschlussjahrgang in alle Himmelsrichtungen, merkte Oberbürgermeister Andreas Haas an. Jedem stünden viele Wege offen. „Notfalls auch mal einen Umweg gehen“, riet das Germeringer Stadtoberhaupt. Aber das Ende der Schulzeit sei ebenso ein guter Grund, loszulassen. „Freut euch erst einmal einfach darüber, was ihr geschafft habt.“ Dann bleibe immer noch Zeit genug, zu beweisen, was in einem stecke. „Kurz inne halten und genießen“, riet ebenso die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler. Jedem Lebensabschnitt müsse zwar Ernsthaftigkeit zugestanden werden. Doch trotzdem: „Ein bisschen Spaß muss sein.“

Freude machte bei der Abschlussfeier auch die musikalische Untermalung durch den Schulchor. Finnja Pryke überzeugte zudem mit einem Solostück.