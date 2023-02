Reisen in die Partnerstadt auf dem Prüfstand

Von: Klaus Greif

Das Rathaus in Germering.

Die städtischen Richtlinien zur Bezuschussung von Städtepartnerschaften sind in die Jahre gekommen und unübersichtlich. Sie sollen erneuert werden.

Germering – Partnerschaftsreferent Christian Huber (Grüne) und die Leiterin des OB-Büros, Renate Konrad, haben sich deswegen daran gemacht, die Regeln zu aktualisieren und vor allem zu vereinfachen.

Der Hauptausschuss hätte den neuen Richtlinien jetzt eigentlich zustimmen sollen. Daraus wurde allerdings nichts. Grund: Daniel Liebetruth (SPD) und Oliver Simon (CSU) waren der Meinung, dass auch Nicht-Germeringer Bürger, die mit einem Ortsverein oder einer Schule eine der Germeringer Partnerstädte oder Partnerschulen besuchen, einen Reisekostenzuschuss erhalten sollen. Weil dies eine grundsätzliche Änderung der Richtlinien bedeuten würde, schlug OB Andreas Haas einen Vertagung mit der Vorgabe vor: „Wir werden noch einmal darüber nachdenken.“

25 Euro

Die Richtlinien regeln im Wortlaut die „Bezuschussung von Städtepartnerschaften und partnerschaftliche Beziehungen von Vereinen, Schulen und Institutionen“. Die Neufassung würde festlegen, dass künftig Schüler und junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren, die noch kein Einkommen haben, für eine Fahrt in eine der Partnerstädte oder eine Partnerschule einen Zuschuss in Höhe von 25 Euro erhalten. Auch Besuchsgruppen aus den Partnerstädten könnten mit 25 Euro Zuschuss je Teilnehmer rechnen.

Die Partnerschaftsvereine –nach der Auflösung des Deutsch-Ungarischen Vereins gibt es nur noch den Deutsch-Französischen Verein – erhalten zudem eine Jahrespauschale von 600 Euro. Dies soll die Telefon-, Porto- und Bürokosten decken.

Für Diskussion sorgte ein Satz, der auch in den bisherigen Richtlinien steht: „Zuschüsse werden allen Teilnehmern gewährt, deren Wohnsitz in Germering ist.“ SPD-Sprecher Daniel Liebetruth, er ist Lehrer am Max-Born-Gymnasium, war der Meinung, dass bei Fahrten zu Partnerschulen auch Schüler unterstützt werden sollen, die nicht in Germering leben. Dem schloss sich Oliver Simon an. Auch Nicht-Germeringer, die Mitglied in einem Partnerschaftsverein sind, sollten unterstützt werden.

OB Andreas Haas setzte dagegen, dass es um die Beziehung zu den Germeringer Partnerstädten gehe. Der Stadtrat habe die Richtlinien vor 15 Jahren bewusst so beschlossen, dass nur Germeringer in den Genuss der 25 Euro kommen sollen.

Agnes Dürr (Grüne) schlug vor, dass die Gruppen die Zuschüsse für die Germeringer ja zusammenrechnen und dann auf alle Teilnehmer aufteilen könnten. Grund: „So viele Nicht-Germeringer werden es ja kaum sein.“

Renate Konrad gab zu bedenken, dass es sich insgesamt um sehr geringe Summen handle. 25 Euro würden kaum dazu führen, dass sich Eltern eine 500 Euro teure Fahrt zur Partnerschule jetzt doch leisten könnten. Insgesamt habe die Stadt in den Vor-Corona-Jahren jährlich rund 2000 Euro an Zuschüssen ausgezahlt.

Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag von OB Haas zu, das Thema zurückzustellen: „Wir werden uns Gedanken machen, wie wir mit dem Wohnsitz umgehen.“

