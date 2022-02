Repaircafé weiter im Corona-Modus

Von: Klaus Greif

Teilen

Im Reparaturcafé werden defekte Dinge wieder funktionsfähig gemacht – auch Kleidung. © Repaircafé

Das nächste Repaircafé in der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) findet am Samstag, 26. Februar, statt.

Germering – Aufgrund der Pandemie arbeitet es nach wie vor unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Deswegen müssen sich die Besucher im Vorfeld bis spätestens Freitag, 25. Februar, auf der Homepage des Repaircafés (www.germering.feg.de/RepairCafe) anmelden.

Dabei gibt man seine Kontaktdaten an, trägt ein, um welches Gerät es sich handelt und beschreibt den Defekt. Repariert werden Elektrogeräte, Fahrräder, Holzgegenstände, Kleidungsstücke und Computer, wobei bei letzterem nur Hardware-Reparaturen durchgeführt werden. Drucker können einer Mitteilung des Reapircafés zufolge nicht wieder zum Laufen gebracht werden.

Wenn der defekte Gegenstand zur Reparatur angenommen wird, bekommt man eine Bestätigungs-Mail als Rückantwort. In diesem Fall bringt man ihn am Samstag, 26. Februar, zwischen 13 und 14 Uhr zur FeG am Bahnhofplatz 10. Die Abholung ist dann zwischen 16.30 und 17 Uhr möglich.

Das Mitarbeiterteam versucht laut Mitteilung in der Zwischenzeit, sein Bestes zu geben, um Kaputtes zu reparieren. Dadurch werde der Umwelt gedient, Nachhaltigkeit gefördert und Menschen glücklich gemacht. Die Reparaturen sind kostenlos. Über kleine Spenden freut sich das Team dennoch.

Wer sich vorstellen kann, selbst als Helfer und Reparateur im Repaircafé tätig zu werden, soll per E-Mail an RepairCafe@germering.feg.de Kontakt aufnehmen. Aktualisierte Informationen zum Angebot findet man stets auf der Homepage des Repaircafés.