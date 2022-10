Roßstalltheater zeigt, was Frauen wollen

Von: Hans Kürzl

Holten sich bei der Premiere verdientermaßen viel Applaus ab (v.l.) Cecilia Gagliardi (als Mutter), Mirko Leko (verschiedene Dates), Lisa Bales-Brodacz (als Franziska) und Katja-Lisa Engel (als beste Freundin). © hans Kürzl

Germering – Sympathische Single-Frau sucht Schnäppchen – im Möbelhaus: Das ist die Ausgangslage der Komödie „Was Frauen wollen“, die jetzt im Roßstalltheater erstmals aufgeführt wurde. Bei der Premiere gab es anhaltend Beifall.

Es ist eine Achterbahnfahrt zwischen Gefühlen und guten Ratschlägen. Jedenfalls empfindet es Franziska so, wann immer sie meint, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Einer davon ist Rüdiger, der den Frauenversteher gibt: „Wenn Frauen klug sind, wollen sie schön sein. Wenn sie schön sind, wollen sie klug sein“, sagt er erst, um dann zu dem Schluss zu kommen: „Frauen wollen geheiratet werden und gelegentlich guten Sex haben.“ Für Franziska nicht unbedingt hilfreich.

Doch der Dialog zwischen den beiden hat das Publikum sofort mit das Geschehen gerissen. Ob sich dort mancher Besucher ertappt fühlt, bleibt ungeklärt, aber die Szene zieht etliche Lacher nach sich und nachdem Franziska Rüdiger verabschiedet hat, folgt spontaner Applaus.

Eine Reaktion, die nach jedem der Dates folgt. Weil es Lisa Bales-Bridacz als Franziska gelingt, die Gefühlswelt zwischen Hoffnung, Erwartung und Enttäuschung so auf die Bühne zu bringen, dass der Zuschauer mitbangen kann und fast mithofft, der nächste Mann möge der richtige sein. Zumal Bales in den Monologen, die sie als Franziska auf einem Single-Barhocker hält, dem Publikum das Gefühl lässt, direkt mit ihm zu sprechen – wie mit einem guten Bekannten.

Mirko Leko unterstützt das, in dem er problemlos von einer Rolle in die andere schlüpft und die verschiedenen Männer darstellt, denen Franziska begegnet. Den Frauenversteher bringt Leko ebenso glaubhaft rüber wie den Aufreißer in der Disco oder das schüchtern-biedere Muttersöhnchen: „Mama weiß, was Frauen wollen.“

Doch was wären die beiden ohne Katja-Lisa Engel als beste Freundin und Cecilia Gagliardi als Mutter von Franziska. Selbst wenn sie nur eher sporadisch auf der Bühne auftauchen, machen sie das Stück stimmig.

„Du bist doch für jeden Mann der Hauptgewinn“, will die Mutter der Tochter Mut machen. Doch die möchte sich partout nicht trösten lassen: „In welchem Spiel, Mama?“ Und es baut dann auch nicht unbedingt auf, wenn die beste Freundin immer wieder mit Ratschlägen rüberkommt, die Frisur, das Outfit zu ändern oder ein paar Kilo zuzunehmen.

„Da sind schon ein paar Spitzen an die Gesellschaft dabei“, sagt Nina von Schimmelmann, die für das Bühnenbild verantwortlich ist. Sie freut sich, dass es dem Roßstall-Ensemble unter der Regie von Julian Brodacz gelungen ist, für kurzweilige 90 Minuten gesorgt zu haben.

In der Tat kann der Mensch zurzeit etwas Heiteres durchaus gebrauchen. Die Lachmuskeln gestreichelt und ein bisschen Happy End in den Alltag hinübergebracht zu haben, das ist der Roßstall-Truppe gelungen. HANS KÜRZL

Termine:

Weitere Aufführungen sind am 23. Oktober, 11., 12., 26. und 27. November, sowie am 1., 9.und 11. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr angesetzt. Karten gibt es vorab unter der Telefonnummer (089) 8 41 47 74 oder per E-Mail an info@germeringer- rossstall.de