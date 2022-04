Rotary-Aktion bringt kistenweise Lebensmittel für die Tafel ein

Von: Klaus Greif

Die Kauf-eins-mehr-Aktion des Rotary Clubs (RC) vor dem AEZ war sehr erfolgreich (v.l.) Maximilian Streicher (künftiger RC-Präsident, OB Andreas Haas, Monika Jagusch (Präsidentin), Jobst von Schirnding und Uli von Weidenbach (beide RC). © mm

Der Rotaryclub hat bei einer Kauf-eins-mehr-Aktion vor dem AEZ-Markt im Einkaufszentrum im GEP jede Menge haltbarer Lebensmittel und Hygieneprodukte für die Germeringer Tafel gesammelt.

Germering – Zusätzlich zu den von Kunden gespendeten Produkten haben die Rotarier noch selbst Lebensmittel im Wert von über 2500 Euro gekauft und der Tafel übergeben.

Die Waren sind dem stellvertretenden Tafelleiter Reinhard Wilhelm zufolge wegen der steigenden Zahl an ukrainischen Flüchtlings mehr als willkommen.

Bei Kauf-eins-mehr-Aktionen werden Kunden gebeten, beispielsweise statt einer Packung Nudeln zwei zu kaufen. Die zweite wird dann gespendet. Der Rotary-Präsidentin Monika Jagusch zufolge hat dies so hervorragend funktioniert: „Wir haben bereits in der Vergangenheit Kauf-eins-mehr-Aktionen durchgeführt, aber so erfolgreich wie dieses Mal war es noch nie.“ Manchmal seien den Rotariern sogar ganze Einkaufswagen voll überlassen worden.

OB Andreas Haas reihte sich ebenfalls unter die Spender ein. Er hat den Rotariern zufolge die Aktion mit angestoßen. Auf die Nachfrage, wie und wo Rotary in der derzeitigen Situation helfen könnte, habe er die Tafel genannt, die wegen der Flüchtlingskrise vor großen Herausforderungen stehe.

Träger der Germeringer Tafel ist der Sozialdienst. Dessen Geschäftsführerin Sabine Brügel-Fritzen sprach von einer „unglaublichen Aktion“. Sie bedankte sich ausdrücklich beim Rotary Club und den vielen Spendern, sowie bei den ehrenamtlichen Tafelhelfern.

